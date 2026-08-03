Le Camere di commercio di Trento e Bolzano hanno espresso una ferma critica nei confronti del sistema a slot, recentemente introdotto per la regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti al cruciale valico del Brennero. L'intervento congiunto delle due istituzioni economiche evidenzia una profonda preoccupazione per le modalità con cui viene gestito il transito dei veicoli commerciali attraverso il confine tra Italia e Austria, sottolineando le potenziali ripercussioni negative sull'economia regionale.

Le motivazioni delle Camere di commercio

Le Camere di commercio di Trento e Bolzano ritengono che l'attuale sistema a slot stia generando un impatto significativamente negativo sull'economia locale e sulla fluidità del flusso delle merci.

Le restrizioni imposte al passaggio dei camion, infatti, sono percepite come un ostacolo concreto che può tradursi in ritardi nelle consegne e in un sensibile aumento dei costi operativi per le numerose imprese che operano nell'area alpina. Questa situazione, secondo le due istituzioni, mette a rischio la competitività delle aziende del territorio, in particolare quelle la cui operatività dipende in modo cruciale dal trasporto su strada per le attività di importazione ed esportazione.

Le preoccupazioni non si limitano ai costi diretti, ma si estendono alla possibilità che le imprese locali perdano quote di mercato e capacità di reazione in un contesto economico già complesso. La rigidità del sistema, a loro avviso, non permette di adattarsi alle dinamiche del mercato e alle esigenze specifiche delle filiere produttive che attraversano il Brennero.

Il funzionamento del sistema a slot al Brennero

Il sistema a slot, implementato con l'obiettivo di regolare il traffico dei mezzi pesanti al Brennero, prevede una limitazione giornaliera al numero di camion che possono effettivamente attraversare il confine. Questa misura, sebbene intesa a gestire i flussi, è considerata dalle Camere di commercio come eccessivamente restrittiva e non sufficientemente flessibile. Secondo le loro analisi, tale approccio non tiene adeguatamente conto delle reali esigenze delle imprese locali e rischia seriamente di compromettere la fluidità dei collegamenti commerciali, che sono vitali per gli scambi tra Italia e Austria.

Le due istituzioni hanno ribadito con forza la necessità di individuare e adottare soluzioni alternative.

Tali soluzioni dovrebbero essere capaci di garantire un equilibrio tra la legittima tutela ambientale della regione alpina e l'indispensabile competitività economica delle aree interessate, senza che l'una prevarichi sull'altra in modo penalizzante per il tessuto produttivo.

Appello per un confronto costruttivo

A conclusione del loro intervento, le Camere di commercio di Trento e Bolzano hanno rivolto un appello diretto alle autorità competenti. L'invito è a instaurare un confronto costruttivo e urgente, finalizzato a individuare e implementare modalità di gestione del traffico che non penalizzino in alcun modo le attività produttive e l'intero tessuto economico dell'area alpina. L'obiettivo è trovare un approccio che supporti la crescita e la sostenibilità, piuttosto che ostacolarle con misure percepite come troppo stringenti e poco attente alle dinamiche economiche.