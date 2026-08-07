La Regione Basilicata ha disposto un incremento del 30% del carburante agricolo agevolato per tutte le aziende del territorio. Questa misura, accolta con favore da Coldiretti Basilicata, risponde alle pressanti esigenze del settore agricolo lucano, messe a dura prova dalle recenti condizioni climatiche e dall'aumento dei costi.

Il provvedimento, formalizzato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala, e dal direttore generale Vittorio Restaino, mira a garantire la continuità delle lavorazioni stagionali e delle operazioni di raccolta.

Molte imprese, infatti, rischiavano di non riuscire a completare le attività essenziali, con serie ripercussioni sulla produzione e sulla sostenibilità economica complessiva delle aziende.

Siccità e rincari: le motivazioni dell'intervento

L'urgenza di tale intervento è dettata da una ondata eccezionale di caldo e da una siccità prolungata che hanno colpito la Basilicata. Le temperature elevate e l'assenza di precipitazioni hanno reso indispensabili interventi irrigui di soccorso anche per colture che tradizionalmente non ne necessitavano, come cerealicole, olivicole e vitivinicole. Nelle aree già servite da sistemi di irrigazione, l'intensità del caldo ha richiesto l'integrazione dei cicli idrici tramite pozzi e vasche aziendali, operazione che implica l'uso di motopompe alimentate a gasolio.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge l'aumento del costo del gasolio agricolo, che ha registrato un incremento di circa 30 centesimi al litro rispetto all'inizio di luglio, con prezzi oscillanti tra 1,16 e 1,44 euro al litro. Questo rincaro è stato influenzato anche dalla crisi in atto nello Stretto di Hormuz, che ha avuto ripercussioni sui mercati energetici globali.

La risposta regionale e gli obiettivi

L’assessore Carmine Cicala ha sottolineato la tempestività della risposta regionale alle richieste del mondo agricolo. Ha dichiarato che si è intervenuti in un contesto di prolungata siccità con precipitazioni assenti e temperature eccezionalmente elevate, che hanno imposto un maggiore ricorso all'irrigazione e a operazioni supplementari, causando un consumo straordinario di carburante.

La misura adottata dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali testimonia la capacità dell'amministrazione di tradurre rapidamente il confronto con il territorio in risposte operative concrete. L'obiettivo primario è tutelare il lavoro degli imprenditori agricoli, salvaguardare le produzioni di qualità e rafforzare la tenuta economica e sociale delle aree rurali della Basilicata, garantendo il proseguimento delle attività agricole in un periodo particolarmente critico e sostenendo le imprese locali.