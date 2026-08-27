La situazione per i gestori degli impianti di carburante è “molto preoccupante”. Giulio Guglielmi, presidente della Federazione gestori impianti stradali di carburanti, ha evidenziato gli effetti “devastanti” dell'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. I gestori, ha spiegato, subiscono i rincari al pari dei clienti. Il guadagno del gestore, legato al litro venduto, ha visto i ricavi diminuire nell’ultimo anno per un “calo importante nelle vendite”. I costi fissi delle pompe e le spese per manutenzioni e aggiornamenti aumentano, mentre l'investimento per rifornire le cisterne cresce, con guadagni inferiori.

Anche i gestori sono direttamente colpiti dal caro-carburanti.

Consumi e clienti

I consumatori hanno modificato le abitudini per il risparmio, con minore utilizzo e maggiore condivisione delle auto. “Se prima si usava ciascuno la sua vettura ora magari se ne prende una in quattro...”, ha detto Guglielmi. Prevalgono paura e incertezza tra i clienti. “Speriamo che questo periodo passi presto”, ha concluso.

Prezzi e interventi governativi

A fine agosto 2026, i prezzi medi dei carburanti in Umbria mostrano valori elevati. Con la scadenza imminente del taglio delle accise sul gasolio, il Governo cerca risorse per una proroga, almeno per il diesel. Rispetto a un anno fa, i prezzi sono aumentati significativamente, una differenza destinata ad aggravarsi senza lo sconto.

Il nodo è cruciale per il controesodo di fine agosto. Senza proroga, benzina e gasolio potrebbero raggiungere rispettivamente circa 2 e 2,3 euro al litro. La priorità è mantenere l’agevolazione sul gasolio.

Ripercussioni economiche e politiche

Il caro-carburanti incide pesantemente su imprese e lavoratori (autotrasporto, agricoltura), che chiedono ulteriori interventi. Anche i tassisti sollecitano nuove misure. Il tema è centrale nel dibattito politico pre-elettorale, con l'opposizione che propone azioni contro il caro-carburanti.