Il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent ha registrato un mese di luglio 2026 eccezionale, chiudendo con introiti pari a 6,2 milioni di euro. Questo risultato rappresenta il miglior dato degli ultimi cinque anni e supera significativamente la media del periodo 2022-2026, che si attestava a 5,7 milioni di euro. L'andamento positivo conferma l'efficacia delle iniziative di rilancio intraprese dalla società, con introiti complessivi da inizio anno che hanno raggiunto i 44,2 milioni di euro, in linea con gli obiettivi aziendali e il trend favorevole degli ultimi esercizi.

Il mese di luglio ha visto una notevole crescita della clientela Vip, con un incremento del 28% negli ingressi rispetto allo stesso mese del 2025 e un consolidato del +21% dall'inizio dell'anno. Gli ingressi totali sono aumentati del 5%, raggiungendo 28.372 visitatori, a fronte dei 27.097 registrati a luglio 2025. Per quanto riguarda le diverse aree di gioco, gli introiti lordi dei giochi ai tavoli si sono attestati a 2,2 milioni di euro, segnando una lieve diminuzione del 4% rispetto a giugno 2025. In forte crescita, invece, i risultati del Black Jack, mentre gli altri giochi hanno mostrato un calo contenuto. Un'ottima performance è stata registrata dai giochi elettronici, con un aumento del 24% rispetto a luglio 2025 e introiti pari a 3,9 milioni di euro.

Anche il Grand Hôtel Billia ha confermato il suo andamento positivo, con una produzione totale di 9,3 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Confronto con l'andamento di giugno 2026

Analizzando i mesi precedenti, il Casinò di Saint-Vincent aveva già chiuso il mese di giugno 2026 con introiti pari a 5.422.398 euro. Questo dato si era posizionato come il secondo miglior risultato degli ultimi cinque anni e aveva superato la media del periodo 2022-2026, pari a 5.351.313 euro. Nei primi sei mesi dell'anno, gli incassi complessivi avevano raggiunto 37.951.462 euro, un andamento coerente con gli obiettivi aziendali e il trend positivo degli ultimi esercizi.

Anche a giugno era stata evidenziata una significativa crescita della clientela Vip, con un incremento degli ingressi del 33% rispetto a giugno 2025 e un aumento consolidato del 20% dall'inizio dell'anno.

Gli accessi complessivi di giugno erano saliti a 26.787, con un aumento del 15% rispetto ai 23.278 registrati nello stesso mese del 2025. A giugno, i giochi ai tavoli avevano generato introiti lordi per 2.391.939 euro, con una crescita del 4% su base annua. Il Poker Texas Hold’em aveva raddoppiato i suoi introiti lordi nei primi sei mesi del 2026 rispetto all'anno precedente. In controtendenza, i giochi elettronici avevano registrato una flessione del 10%, attestandosi a 3.030.459 euro, una diminuzione attribuita all'erogazione di numerosi jackpot nel corso del mese.

Il ruolo strategico del Casinò de la Vallée e delle strutture collegate

Il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent si conferma una delle principali case da gioco italiane, con una consolidata tradizione nel settore dell'intrattenimento e del turismo.

La sua offerta è ulteriormente valorizzata dalla connessione con il Grand Hôtel Billia, che arricchisce la proposta ricettiva e turistica della località valdostana. L'andamento positivo registrato negli ultimi mesi sottolinea la capacità del complesso di attrarre un'ampia clientela, sia nazionale che internazionale, grazie anche a mirate iniziative di rilancio e a una proposta diversificata di giochi e servizi di alta qualità.