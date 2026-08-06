Sandro Bolognesi, figura di spicco nel panorama bancario italiano, ha concordato con il consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca la cessazione dai suoi incarichi di amministratore delegato e direttore generale. La decisione, formalizzata il 6 agosto 2026, segna la conclusione di un ciclo professionale intenso e di grande rilevanza per il gruppo bancario cooperativo.

L'uscita di Bolognesi, come precisato in una nota ufficiale del gruppo, interviene al termine di un periodo caratterizzato da una significativa attività manageriale e professionale.

Durante la sua gestione, Cassa Centrale Banca ha consolidato e rafforzato la propria posizione nel contesto bancario nazionale. Questo percorso ha portato a un notevole miglioramento in termini di redditività, solidità del patrimonio, qualità degli attivi e capacità di offrire servizi efficaci alle Banche Affiliate e ai territori di riferimento.

Il presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi, ha espresso parole di profonda gratitudine nei confronti di Sandro Bolognesi. Fracalossi ha riconosciuto e ringraziato Bolognesi per il suo "impegno, la professionalità e la dedizione" dimostrate nello svolgimento del suo ruolo al servizio dell'intero gruppo. Dal canto suo, lo stesso Bolognesi ha commentato la sua decisione, affermando di aver "maturato la decisione di avviare una nuova fase" del proprio percorso professionale.

Questa scelta giunge dopo oltre trent'anni di esperienza e contributi significativi all'interno del gruppo Cassa Centrale.

La Carriera di Sandro Bolognesi: Un Percorso di Crescita nel Credito Cooperativo

Nato a Ostiglia il 9 giugno 1967, Sandro Bolognesi è un professionista con una solida formazione, avendo conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. La sua carriera all'interno del gruppo Cassa Centrale è stata caratterizzata da una costante ascesa e dall'assunzione di responsabilità sempre maggiori. Dal 2022, Bolognesi ha ricoperto la doppia carica di amministratore delegato e direttore generale di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., guidando l'istituto in una fase cruciale di sviluppo.

Prima di raggiungere i vertici del gruppo, Bolognesi ha ricoperto ruoli chiave che hanno contribuito a plasmare la sua vasta esperienza. Tra questi, spiccano le posizioni di vicedirettore generale e direttore delle aree strategiche, quali la Pianificazione e lo Sviluppo Strategico, le Risorse Umane e la funzione di CFO (Chief Financial Officer). La sua influenza e competenza si estendono anche al di fuori della gestione diretta, essendo stato componente del consiglio di amministrazione di Allitude S.p.A., dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e del Fondo Temporaneo BCC. È stato inoltre membro attivo del comitato esecutivo del gruppo e del consiglio dei direttori di Federcasse, testimoniando un impegno a 360 gradi nel settore del credito cooperativo.

Cassa Centrale Banca: Missione e Ruolo nel Sistema Bancario Nazionale

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. si configura come la capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario Cooperativo. La sua funzione principale è quella di fornire servizi essenziali e supporto strategico alle numerose Banche di Credito Cooperativo (BCC) che ne fanno parte. L'istituto opera nel pieno rispetto dei valori cooperativi e mutualistici, principi fondanti che ne orientano l'azione e la visione.

La missione di Cassa Centrale Banca è intrinsecamente legata alla creazione di valore. L'obiettivo primario è generare sia valore economico che sociale, destinato non solo ai propri soci ma anche alle comunità e ai territori in cui le banche affiliate operano. Questo approccio sottolinea il ruolo centrale dell'istituto nel promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo, in linea con la tradizione del credito cooperativo italiano.