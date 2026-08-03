La Cassa di Orvieto ha concluso il primo semestre del 2026 con un utile netto di 4,7 milioni di euro. Questo valore, in calo rispetto ai 5,2 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, si inserisce in un contesto dove l'istituto di credito umbro ha comunque evidenziato una notevole crescita sia negli impieghi sia nella raccolta complessiva. Tale andamento conferma la solidità e la capacità di espansione della banca, anche di fronte alle sfide di mercato.

Performance finanziaria e crescita nel primo semestre 2026

Analizzando i dati, gli impieghi verso la clientela hanno raggiunto 1.134 milioni di euro, un incremento del 2,5% rispetto al primo semestre del 2025.

Parallelamente, la raccolta complessiva ha mostrato una robusta espansione, attestandosi a 1.842 milioni di euro, con una crescita del 4,3% su base annua. Nel dettaglio, la raccolta diretta è salita a 1.203 milioni di euro, mentre quella indiretta ha raggiunto i 639 milioni di euro. Il presidente della Cassa di Orvieto, Luigi Foglietti, ha commentato che "i risultati confermano la solidità e la capacità di crescita dell'istituto in un contesto di mercato complesso".

Strategie: qualità del credito e legame con il territorio

La diminuzione dell'utile netto è stata correlata principalmente a maggiori accantonamenti prudenziali effettuati nel semestre. Nonostante ciò, la costante crescita degli impieghi e della raccolta viene interpretata come un segnale positivo della continuità dell'attività bancaria e della fiducia della clientela.

Foglietti ha inoltre ribadito che "l’attenzione alla qualità del credito e la vicinanza al territorio restano priorità strategiche per la Cassa di Orvieto", evidenziando l'impegno della banca nel supportare l'economia locale e nel mantenere standard elevati nella gestione del credito.