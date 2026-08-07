La Cassa di Ravenna ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto della spa in crescita del 4,14%, attestandosi a 35,6 milioni di euro. L'istituto ha confermato una solida posizione patrimoniale, con un CET1 Ratio del 26,13% e un Total Capital Ratio del 27,04%. La raccolta totale da clientela è salita a 11.428 milioni di euro, con un incremento dell'8,67%.

Risultati Consolidati del Gruppo

Il Gruppo Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli, ha registrato nel bilancio semestrale consolidato un utile lordo di 35,7 milioni di euro e un utile netto di 23,8 milioni di euro, in calo del 3,26%, influenzato dall'elisione dei dividendi distribuiti dalle società del gruppo.

La raccolta totale da clientela consolidata ha raggiunto i 16.020 milioni di euro (+6,52%), di cui 4.134 milioni di euro derivano dal risparmio gestito. Il margine d’interesse consolidato è migliorato a 67,2 milioni di euro (+7,55%).

Qualità del Credito e Attività di Finanziamento

La qualità del credito è in miglioramento. I crediti deteriorati netti della spa sono diminuiti del 25,4%, attestandosi all'1,02% del totale dei crediti netti. Per il gruppo, i crediti deteriorati netti si attestano all'1,11% degli impieghi netti (-25,81%). Le erogazioni di mutui da parte del gruppo nel primo semestre 2026 hanno visto un incremento significativo: +62,2% per le famiglie e +92,1% per le imprese rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Profilo della Cassa di Ravenna

La Cassa di Ravenna è un istituto bancario con una presenza storica in Italia, attivo principalmente in Emilia-Romagna e in altre regioni. Offre servizi di risparmio, credito e gestione patrimoniale a famiglie e imprese, mantenendo una struttura patrimoniale solida e un focus sulla qualità del credito e la crescita sostenibile.