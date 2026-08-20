Il risiko bancario non ha generato un impatto significativo su Piazza Affari nella giornata del 20 agosto 2026, nonostante il Consiglio di Amministrazione di Mps fosse in piena sessione. L'istituto senese, sotto la guida dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, sta esaminando attivamente due proposte strategiche che riguardano Banco Bpm e Banca Generali. Tali operazioni sono concepite per rafforzare la posizione di Mps e fungere da contromossa all'offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo.

Sul fronte del mercato azionario, Mps ha registrato un aumento dello 0,6%, Banco Bpm ha guadagnato lo 0,4% e Banca Generali lo 0,07%. Anche Intesa Sanpaolo ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,8%. In controtendenza, Generali ha segnato un calo dello 0,4% e Unipol ha chiuso in ribasso dell'1,4%.

Le Strategie sul Tavolo del Cda Mps

Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione, iniziata alle 9:30 presso Rocca Salimbeni, sono state analizzate diverse opzioni elaborate dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per contrastare l'Opas di Intesa Sanpaolo. Tra le ipotesi considerate, spicca un'operazione su Banca Generali, di cui Assicurazioni Generali detiene il 51%. Se tale operazione dovesse concretizzarsi, Assicurazioni Generali acquisirebbe una partecipazione del 12-13% in Mps.

Un'altra significativa opzione valutata è una potenziale Opas su Banco Bpm; tuttavia, la complessità di questa manovra è accentuata dalla presenza di Crédit Agricole, che detiene il 29,3% del capitale di Banco Bpm, rendendo necessarie delicate convergenze strategiche.

Il Consiglio sta inoltre valutando il possibile coinvolgimento di Generali in altre forme e l'opportunità di un cambio di partner assicurativo, dato che l'accordo attuale con Axa è in scadenza nel 2027. In questo contesto, si considera anche la potenziale vendita del 13,2% di Generali, attualmente detenuto tramite Mediobanca, al fine di recuperare la liquidità necessaria a supportare le operazioni difensive.

Prospettive e Tempistiche Decisive

L'operazione su Banca Generali è stata giudicata industrialmente interessante ma al contempo socialmente delicata, con il rischio di impattare negativamente su risorse chiave come il management e i consulenti. Questa valutazione, espressa da Michele Calcaterra della SDA Bocconi, sottolinea le complesse dinamiche che potrebbero influenzare il futuro assetto della banca senese. Nel frattempo, un importante incontro sul futuro di Mps, che avrebbe dovuto riunire il ministro Giorgetti e gli enti locali, è stato rinviato al 25 agosto su esplicita richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, posticipando così decisioni cruciali inizialmente previste per il 20 agosto.