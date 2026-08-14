Le attività artigiane in Italia hanno subito un calo significativo. La Cgia di Mestre rileva che dal picco di quasi 1,5 milioni di attività e botteghe raggiunto nel 2008, il numero è sceso a 1,22 milioni nel 2025. Gli artigiani sono diminuiti da 1,7 a quasi 1,3 milioni (-25,1%) tra il 2015 e il 2025.

La diminuzione interessa tutto il territorio, con particolare evidenza nelle grandi città, dove le botteghe artigiane rischiano l'estinzione. Le cause includono la concorrenza della grande distribuzione e dell'e-commerce, le mutate abitudini di consumo, gli elevati costi fissi (affitti, utenze, tasse locali) e la scomparsa di servizi pubblici che riduce il passaggio di persone.

Il declino regionale e provinciale dell'artigianato

La riduzione degli imprenditori artigiani ha colpito tutte le regioni. Nell'ultimo decennio, le Marche hanno registrato la flessione più marcata (-31,3%), seguite da Umbria (-29,3%), Emilia-Romagna (-28,7%) e Piemonte (-28,4%). Il Mezzogiorno ha subito perdite più contenute (-20,2%). Tra il 2025 e il 2024, Pesaro-Urbino ha registrato il calo percentuale più alto (-8,3%), seguita da Mantova (-7,9%) e Bologna (-7,5%).

Dinamiche nazionali e settori in crescita

Negli ultimi dieci anni, a livello nazionale, gli artigiani sono diminuiti di quasi 400.000 unità, da 1,77 milioni nel 2014 a 1,37 milioni nel 2024 (-22%). Tra il 2023 e il 2024, Ancona ha registrato la contrazione maggiore (-9,4%).

Il Mezzogiorno ha mostrato cali più contenuti, anche grazie a PNRR e Superbonus 110%. La riduzione è in parte dovuta a processi di aggregazione e acquisizione post-crisi, che hanno ridotto il numero di imprese ma aumentato dimensione media e produttività in settori come trasporto merci, metalmeccanico, installatori e moda. Nonostante il declino, alcuni settori mostrano dinamiche positive: benessere e informatica (acconciatori, estetisti, tatuatori, sistemisti, web marketer, video maker, esperti social media) e il comparto alimentare (gelaterie, gastronomie, pizzerie da asporto), specie nelle città turistiche.