L'associazione di categoria CGIA di Mestre lancia un allarme sulla grave crisi che sta colpendo padroncini, taxisti e operatori del noleggio con conducente (NCC). La causa principale di questa difficile congiuntura è l'impennata dei prezzi del diesel, un fattore che sta mettendo a dura prova la sostenibilità economica di queste professioni, le quali dipendono crucialmente dai veicoli per le proprie attività lavorative.

L'impatto del caro carburante sul trasporto leggero

L'aumento costante del costo del carburante ha generato un impatto particolarmente gravoso sui piccoli imprenditori del trasporto merci, noti come padroncini, e su tutti i professionisti del trasporto persone, inclusi taxisti e operatori NCC.

Queste categorie, con forte presenza nel Veneto, si trovano ad affrontare una situazione economica sempre più precaria. L'incremento dei costi operativi, spinto dal caro diesel, minaccia seriamente la capacità di molti lavoratori autonomi del settore di mantenere attive licenze e imprese, rischiando di compromettere la continuità del servizio offerto.

Le preoccupazioni della CGIA per il settore

La CGIA ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando che il caro diesel sta effettivamente "mettendo in ginocchio interi comparti del trasporto leggero". Questa situazione è particolarmente critica per coloro che operano come autonomi o che gestiscono piccoli mezzi, spesso privi della forza contrattuale o delle economie di scala delle grandi aziende.

L'associazione ha pertanto rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo un'attenzione immediata e la ricerca di soluzioni concrete per supportare le categorie più colpite dall'escalation dei prezzi del carburante.

Dalla sede di Mestre, la CGIA ha ribadito con forza l'importanza vitale di implementare interventi mirati e tempestivi per sostenere economicamente padroncini, taxisti e NCC. La stabilità finanziaria di queste categorie professionali non è solo una questione di sopravvivenza, ma un pilastro fondamentale per il corretto funzionamento del sistema dei trasporti locali e per garantire la mobilità dei cittadini. Un collasso di questi settori avrebbe ripercussioni significative sull'intera economia territoriale.