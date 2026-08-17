L'industria cinese ha registrato un significativo rallentamento della crescita a luglio, con la produzione che è aumentata del 4,5% su base annua. Questo dato segna una netta flessione rispetto al +5,3% di giugno e si posiziona al di sotto delle previsioni degli analisti, che avevano stimato un incremento del 5% per il periodo. La notizia conferma le crescenti preoccupazioni riguardo alla salute economica del gigante asiatico.

Il risultato di luglio rappresenta il ritmo di espansione più debole per il settore industriale della Cina negli ultimi mesi, evidenziando una fase di minore dinamismo.

Tale decelerazione è stata principalmente attribuita a una combinazione di fattori: la persistente debolezza della domanda interna, che non riesce a sostenere adeguatamente la produzione, e le interruzioni operative causate da eventi meteorologici estremi. Questi fenomeni climatici, che hanno colpito diverse regioni del Paese, hanno influenzato negativamente le attività produttive e la catena di approvvigionamento, contribuendo al calo complessivo.

Dinamiche dei comparti produttivi e impatto settoriale

L'andamento negativo ha interessato in modo particolare alcuni settori chiave, riflettendo una difficoltà diffusa. Il comparto manifatturiero, pilastro dell'economia cinese, ha mostrato una crescita del 5,5%, un dato in calo rispetto al 6% registrato nel mese precedente.

Questa diminuzione sottolinea le sfide che le fabbriche stanno affrontando. Anche il settore che include la produzione e distribuzione di elettricità, riscaldamento, gas e acqua ha subito una contrazione del proprio slancio, passando da un robusto +7,4% a giugno a un più modesto +5% a luglio. Questo calo è significativo, considerando l'importanza di questi servizi per il funzionamento dell'intera economia.

I dati, forniti dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS), sono fondamentali per comprendere le attuali sfide economiche che la Cina sta affrontando e per valutare le prospettive future. Il NBS è l'ente ufficiale preposto alla raccolta, elaborazione e diffusione delle statistiche economiche e sociali del Paese.

Svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle principali variabili macroeconomiche, fornendo indicatori essenziali che vengono attentamente analizzati da istituzioni, imprese e analisti internazionali per valutare l'andamento dell'economia nazionale e le sue implicazioni globali.