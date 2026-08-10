Clessidra Factoring, operatore finanziario con sede a Padova e punto di riferimento per le piccole e medie imprese italiane, ha archiviato un primo semestre 2026 di notevole successo. La società ha registrato un utile netto pari a 4,4 milioni di euro, segnando un incremento eccezionale del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato si inserisce in un quadro di crescita complessiva che vede gli impieghi raggiungere i 326 milioni di euro, consolidando la posizione dell'azienda nel settore del factoring.

L'analisi dettagliata dei dati finanziari evidenzia una performance robusta e in costante espansione.

Il fatturato complessivo ha toccato quota 748 milioni di euro, con un aumento significativo del 34% su base annua. Parallelamente, il monte crediti gestito da Clessidra Factoring ha visto un'ulteriore espansione, salendo a 405 milioni di euro, il che rappresenta una crescita del 32%. Gli impieghi, come anticipato, hanno mostrato un incremento del 19%, attestandosi a 326 milioni di euro. Questi numeri sottolineano la crescente fiducia del mercato nell'offerta di servizi finanziari della società padovana e la sua capacità di generare valore.

Un ulteriore indicatore della solidità aziendale e dell'efficacia gestionale è il margine di intermediazione, che al 30 giugno 2026 ha raggiunto i 14 milioni di euro, con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente.

Questo risultato è stato reso possibile da una combinazione virtuosa di fattori: da un lato, la costante crescita dei volumi delle operazioni gestite; dall'altro, l'efficace ottimizzazione delle fonti di finanziamento, che ha permesso di massimizzare l'efficienza operativa e la redditività complessiva.

Qualità del portafoglio crediti e indicatori patrimoniali

La qualità del portafoglio crediti di Clessidra Factoring si conferma su livelli elevati, un aspetto cruciale nel settore finanziario per valutare la solidità e la gestione del rischio. Il rapporto netto dei crediti deteriorati rispetto alle erogazioni complessive, noto come Npe ratio, si è attestato all'1,78%. Questo dato rappresenta una chiara riduzione rispetto all'1,94% registrato nel 2025 e negli anni precedenti, evidenziando un miglioramento continuo nella gestione del rischio.

Tale progresso è stato sostenuto anche da un deciso aumento delle coperture, che ha rafforzato ulteriormente la solidità del bilancio societario.

In termini di redditività e solidità patrimoniale, la società ha mostrato performance eccellenti, a testimonianza di una gestione finanziaria oculata. La redditività del capitale proprio (Roe) ha raggiunto un notevole 22,4%, indicando un'efficiente e profittevole gestione delle risorse investite. L'indicatore patrimoniale Total Capital Ratio si è attestato all'11,4%, confermando la robustezza della struttura di capitale di Clessidra Factoring e la sua capacità di far fronte agli impegni e di sostenere la crescita futura.

Strategia di crescita e dinamiche di mercato

Gabriele Piccini, amministratore delegato di Clessidra Factoring, ha fornito una chiave di lettura della significativa crescita registrata nel semestre. Secondo Piccini, il successo è ascrivibile a interventi sempre più mirati e rilevanti nelle situazioni di crisi aziendale, dove l'operatore finanziario si pone come un partner strategico essenziale per la ripresa e la stabilizzazione delle imprese in difficoltà. L'AD ha inoltre sottolineato una tendenza di mercato significativa e in crescita: "cresce la domanda da parte di imprese solide che non riescono a ottenere un sostegno adeguato dal sistema bancario". Questa osservazione evidenzia un ruolo sempre più vitale per operatori specializzati come Clessidra Factoring nel panorama finanziario attuale, colmando lacune e offrendo soluzioni flessibili.

Clessidra Factoring si distingue come un attore fondamentale nel settore del factoring, offrendo una gamma completa di soluzioni finanziarie personalizzate. La sua missione è quella di supportare attivamente le piccole e medie imprese italiane nella gestione ottimale dei crediti commerciali e nel rafforzamento della loro liquidità. Attraverso i suoi servizi, la società consente alle aziende di ottimizzare la gestione del capitale circolante e di affrontare con maggiore serenità eventuali situazioni di tensione finanziaria, contribuendo in modo significativo alla stabilità e alla crescita del tessuto imprenditoriale nazionale.