Il sistema culturale e creativo rappresenta una componente significativa dell'economia delle Marche. Secondo le elaborazioni della Fondazione Symbola e di Unioncamere, rielaborate dal Centro Studi Cna Marche, il comparto genera oltre 2 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,1% dell'economia regionale.

La rilevazione Cna Marche, basata sui dati della Camera di Commercio, conta 2.691 imprese culturali attive nelle cinque province. Le aziende operano in numerosi settori, dall'editoria all'audiovisivo, dallo spettacolo alla musica, fino ad architettura, pubblicità, progettazione, fotografia, arti performative, musei, biblioteche e conservazione del patrimonio.

A guidare la distribuzione territoriale sono Ancona, con 662 imprese, e Macerata, con 653. Seguono Pesaro e Urbino con 571 aziende, Fermo con 423 e Ascoli Piceno con 382.

L'effetto della cultura sul territorio

Le principali analisi nazionali e internazionali, tra cui quelle di Symbola, Federculture e Ocse, stimano che ogni euro investito in cultura possa generare tra 1,8 e 3 euro di ricaduta economica complessiva sul territorio.

L'impatto comprende l'indotto turistico, le filiere produttive collegate, i servizi, il commercio, l'occupazione diretta e indiretta, oltre agli effetti sulla reputazione e sull'attrattività del territorio.

"Questi numeri confermano che la cultura non è un settore accessorio, ma una leva economica strategica", dichiara Maurizio Paradisi, presidente Cna Marche.

"La cultura - conclude Alessandro Tarabelli, presidente Cna Cinema e Audiovisivo Marche - restituisce valore al territorio: investire significa attivare filiere, creare lavoro e rafforzare la reputazione delle Marche come regione creativa".