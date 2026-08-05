Coldiretti Basilicata ha lanciato un appello urgente alla Regione Basilicata, chiedendo un intervento immediato per incrementare la disponibilità di carburante agricolo agevolato destinato alle aziende del territorio. L'associazione ha messo in luce la cruciale necessità di questa misura, sottolineando le crescenti difficoltà che gli agricoltori lucani stanno affrontando, aggravate sia dalle condizioni climatiche avverse sia da un costo dei fattori di produzione in costante aumento.

La Richiesta di Coldiretti e le Motivazioni

Secondo quanto comunicato da Coldiretti Basilicata, l'attuale assegnazione di carburante agricolo agevolato si è rivelata insufficiente a soddisfare le reali esigenze delle imprese agricole regionali.

L'associazione ha enfatizzato con forza che "la situazione è diventata insostenibile per un numero significativo di imprese agricole, le quali rischiano concretamente di non poter completare le attività stagionali essenziali per la produzione". Questa criticità, che minaccia la continuità operativa delle aziende, rende indispensabile un'azione rapida da parte della Regione Basilicata, sollecitata a procedere senza indugi con un aumento delle quantità assegnate di carburante.

Implicazioni per il Settore Agricolo Lucano

La pressante richiesta avanzata da Coldiretti si colloca in un quadro di profonde difficoltà che caratterizzano il settore agricolo lucano. Questo comparto strategico è attualmente gravato da un'escalation dei costi di produzione, che erode i margini di profitto, e da condizioni climatiche sempre più imprevedibili e sfavorevoli, le quali mettono a dura prova la sostenibilità economica delle aziende agricole.

In questo scenario complesso, l'associazione ha ribadito con fermezza che l'incremento del carburante agevolato non è solo una richiesta, ma una misura fondamentale e non più procrastinabile. Essa è vista come l'unica via per permettere agli agricoltori di proseguire le loro attività, garantendo così la continuità della produzione agricola regionale e la salvaguardia del tessuto economico locale.

Coldiretti ha, inoltre, richiamato l'attenzione delle istituzioni regionali sulla necessità impellente di fornire un sostegno concreto e tempestivo al comparto agricolo. L'appello si conclude con un monito chiaro: "l'agricoltura lucana non può permettersi di attendere oltre un intervento risolutivo", evidenziando la gravità della situazione e l'urgenza di risposte concrete per fronteggiare la crisi in atto.