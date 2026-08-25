Coldiretti Calabria ha espresso un convinto e unanime apprezzamento per la recente campagna promozionale lanciata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). Questi spot ministeriali, attentamente ideati e dedicati alla pasta prodotta esclusivamente con grano 100% italiano, sono stati accolti con grande favore dall'organizzazione agricola calabrese, che ne ha immediatamente riconosciuto il profondo valore strategico e l'importanza per il settore. L'iniziativa ministeriale si pone l'obiettivo primario di rafforzare e valorizzare l'intera filiera nazionale della pasta, un traguardo che Coldiretti Calabria persegue con costante impegno e determinazione.

L'associazione ha voluto inoltre sottolineare con enfasi il ruolo preminente e l'importanza della regione come polo di eccellenza nella produzione cerealicola, un settore vitale per l'economia agricola locale e nazionale.

L'impegno di Coldiretti Calabria per la valorizzazione della filiera agroalimentare nazionale

L'organizzazione agricola calabrese considera il messaggio veicolato attraverso questa campagna ministeriale di fondamentale importanza per il futuro dell'agricoltura italiana. L'obiettivo primario degli spot è quello di accrescere in maniera significativa la consapevolezza dei consumatori riguardo all'origine certa della materia prima e alla qualità superiore e intrinseca della pasta ottenuta esclusivamente da grano coltivato in Italia.

Coldiretti Calabria ha, in questa occasione, ribadito e ulteriormente evidenziato come la regione svolga un ruolo non solo cruciale ma anche strategicamente significativo nella produzione nazionale di grano duro. Questo cereale rappresenta un ingrediente essenziale e, di fatto, insostituibile per la realizzazione di una vera pasta italiana di altissima qualità, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Gli spot del Masaf: un veicolo per la trasparenza e la tutela del Made in Italy

Gli spot promossi dal Masaf sono stati interpretati da Coldiretti Calabria come uno strumento estremamente efficace e strategicamente ben mirato per incentivare la trasparenza e la tracciabilità completa lungo l'intera filiera agroalimentare, dal campo alla tavola.

Coldiretti Calabria ha riaffermato con grande forza e convinzione il proprio costante e indefesso impegno nella tutela dei produttori locali e nella salvaguardia e promozione del prestigioso marchio Made in Italy. L'organizzazione ha voluto sottolineare con chiarezza che la promozione della pasta 100% italiana non è solo un'iniziativa commerciale, ma costituisce un segnale di grande rilevanza e incoraggiamento per l'intero comparto agricolo, offrendo un impulso positivo e rinnovato a tutti gli attori coinvolti, dai coltivatori ai trasformatori. In questo contesto di valorizzazione, Coldiretti Calabria ha rivolto un accorato appello a tutti i consumatori, esortandoli con decisione a dedicare maggiore attenzione all'etichettatura dei prodotti alimentari e a privilegiare attivamente e consapevolmente quelli realizzati con materie prime nazionali. Questo gesto, ha concluso l'associazione, contribuisce in modo diretto e sostanziale a sostenere l'economia agricola del paese e a garantire un futuro più solido alla produzione italiana di qualità.