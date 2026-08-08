Le recenti analisi economiche delineano un quadro di crescita per l'Italia nel 2026, sebbene caratterizzato da profonde disparità territoriali. Le stime, elaborate da Confesercenti in collaborazione con il Cer, e le proiezioni dell'Ufficio Studi di Confcommercio, offrono una visione dettagliata del Prodotto Interno Lordo (PIL) e dei consumi, evidenziando velocità diverse tra regioni e città.

Le proiezioni di Confesercenti su PIL e inflazione

Secondo le rilevazioni di Confesercenti e Cer, il 2026 vedrà il Trentino-Alto Adige emergere come la regione con il tasso di crescita del PIL più rapido, con un incremento previsto dell'1,5%.

A livello cittadino, Bolzano si conferma la realtà più dinamica, con una stima di aumento del PIL pari all'1,8%. Questo scenario di crescita non è però uniforme su tutto il territorio nazionale.

La Valle d’Aosta si distingue negativamente, essendo l’unica regione a registrare una contrazione del PIL, con una flessione stimata dello 0,1%. Le differenze si accentuano anche tra le principali città: a Reggio Calabria, la crescita del PIL è attesa a zero, mentre la città fa segnare un record per l'aumento dell'inflazione. In controtendenza, Campobasso registra l'incremento dei prezzi più contenuto, pari all'1,7%. Nonostante le disparità, il quadro generale mostra un miglioramento delle previsioni sul PIL e un'inflazione media nazionale che si mantiene sotto la soglia del 3%.

Le stime di Confcommercio su PIL e consumi

Parallelamente, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha pubblicato le proprie proiezioni, indicando per il 2026 una crescita del PIL nazionale dello 0,9% e un aumento dei consumi in volume dell'1,2%. Questi valori rappresentano un miglioramento rispetto al 2025, anno in cui il PIL e i consumi si erano attestati rispettivamente a +0,5% e +1,0%.

Le regioni che mostrano la crescita maggiore per il 2026 sono la Lombardia (PIL +1,2%, consumi +1,8%), il Trentino-Alto Adige (PIL +1,0%, consumi +1,5%) e il Lazio (PIL +1,0%, consumi +1,4%). Al contrario, nel Mezzogiorno, le stime si mantengono su valori più contenuti. In particolare, la Calabria e la Basilicata prevedono una crescita del PIL dello 0,6%.

Il Sud Italia registra incrementi medi dello 0,8% sia per il PIL che per i consumi, una dinamica che sconta strutturalmente gli effetti di una minore disponibilità reddituale e del calo demografico. Un confronto storico, ponendo il 2007 come base 100, rivela che nel 2026 il Trentino-Alto Adige raggiungerà un indice di 118,5 e la Lombardia di 112,7. I valori più bassi si prevedono invece per il Molise (86,6) e la Calabria (89,9).

La situazione economica della Puglia

Per quanto riguarda la Puglia, le previsioni per il 2026 indicano una crescita del PIL dello 0,8%, un dato in linea con la media del Mezzogiorno. L'indicatore relativo ai consumi mostra un incremento dello 0,8% per lo stesso anno. L'indice del PIL per la regione si attesta a 99,2, mentre quello del volume dei consumi a 90,3, sempre con base 2007=100.

In sintesi, il panorama economico italiano per il 2026 è caratterizzato da una crescita nazionale moderata, ma con significative differenze territoriali che influenzano sia il PIL che l'inflazione, delineando un'Italia a più velocità.