Intesa Sanpaolo ha presentato il 26 agosto 2026 un esposto alla Consob, l'autorità di vigilanza, segnalando criticità relative a operazioni annunciate da Monte dei Paschi di Siena (MPS) dopo il lancio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) di Intesa Sanpaolo su MPS.

L'iniziativa di Intesa Sanpaolo mira a tutelare l'integrità del mercato e a garantire la corretta informazione a tutti gli azionisti. Sottolineata la necessità di rispettare la normativa vigente, con riferimento alla "passivity rule". Questa regola impone limiti operativi e gestionali al consiglio di amministrazione di una società oggetto di un'offerta pubblica, per prevenire azioni che possano ostacolare l'operazione in corso.

Operazioni contestate e quadro normativo

L'esposto di Intesa Sanpaolo si concentra su operazioni rese pubbliche da MPS successivamente all'avvio dell'OPAS. Il gruppo di Carlo Messina aveva promosso nel giugno 2026 un'offerta da 30,6 miliardi di euro su MPS. Sono stati avviati approfondimenti legali sulle comunicazioni ufficiali della banca toscana. Il regime di passivity rule, applicabile in queste circostanze, richiede che il CdA della società target si astenga da iniziative che possano influenzare l'esito dell'offerta, limitandosi alla gestione ordinaria.

Le osservazioni sono state trasmesse alla Consob per ribadire la necessità di rigoroso rispetto delle regole e assicurare trasparenza e correttezza informativa agli azionisti.

Il ruolo della Consob e la "passivity rule"

La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l'ente pubblico italiano per la tutela degli investitori e la promozione di efficienza, trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare. Vigila su offerte pubbliche di acquisto e comunicazioni al mercato delle società quotate.

La normativa sulla "passivity rule", contenuta nel Testo Unico della Finanza, definisce le azioni che il consiglio di amministrazione di una società oggetto di OPAS può intraprendere durante il periodo dell'offerta. Limita interventi che potrebbero impedire o ostacolare il buon esito dell'operazione. L'esposto di Intesa Sanpaolo si inserisce in questo contesto regolamentare, richiamando l'attenzione sull'osservanza di tali regole per la salvaguardia dell'integrità del mercato e degli interessi degli azionisti.