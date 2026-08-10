Nel 2026, la spesa delle famiglie italiane ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando il precedente record stabilito nel 2007. I dati rivelano un aumento significativo della spesa pro-capite, che si è attestata a 23.261 euro. Questo valore rappresenta un incremento di 314 euro rispetto all'anno precedente, il 2025, e supera chiaramente i 22.975 euro che costituivano il picco massimo registrato nel 2007.

L'evoluzione dei consumi familiari

Un'analisi dettagliata dei consumi delle famiglie italiane negli ultimi trent'anni evidenzia una profonda e strutturale trasformazione nella composizione complessiva della spesa.

In particolare, il settore della tecnologia, che include sia la telefonia che l'informatica, ha registrato un'impennata senza precedenti, con una crescita impressionante del 3.200% a partire dal 1996. Parallelamente, anche i consumi legati alle attività culturali e ricreative, dedicate al tempo libero, hanno visto un'espansione notevole, con un incremento del 137% nello stesso arco temporale, riflettendo un cambiamento nelle priorità di spesa.

Dinamiche dei settori di spesa

Oltre al marcato incremento dei beni e servizi tecnologici, si osserva una crescita costante nei consumi destinati alla ristorazione e ai viaggi per le vacanze, indicando una predilezione per le esperienze. Al contempo, si registra una contrazione nell'acquisto dei beni fisici tradizionali, un segnale di mutamento nelle abitudini di acquisto.

Tuttavia, all'interno di questa categoria, alcune voci come abbigliamento e calzature mantengono una notevole stabilità, sostenute in particolare dalla dinamicità del fast fashion. Anche i beni per la casa continuano a rappresentare una componente significativa e costante nella spesa complessiva delle famiglie, dimostrando la loro importanza.

Questa evoluzione complessiva dei modelli di consumo sottolinea come la tecnologia e il tempo libero abbiano assunto un ruolo sempre più centrale e determinante nelle abitudini di spesa degli italiani, portando a un profondo ridisegno della struttura della spesa familiare e riflettendo nuove esigenze e priorità.