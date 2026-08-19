Federacciai ha formalmente presentato una manifestazione di interesse per l'ex Ilva, agendo in nome e per conto di quattordici società del settore. La proposta, inviata dal presidente Antonio Gozzi, delinea la possibilità di realizzare l'operazione attraverso la costituzione di un nuovo veicolo societario, una cosiddetta newco, la cui partecipazione sarebbe diretta o indiretta da parte delle aziende coinvolte. Il documento, la cui bozza finale è stata visionata, chiarisce che si tratta di un'iniziativa esclusivamente preliminare e non vincolante, caratterizzata da un approccio di massima cautela.

La lettera di Federacciai evidenzia la «disponibilità ad approfondire» e la «volontà di verificare la concreta percorribilità» dell’operazione, ponendo particolare enfasi sulla «sussistenza delle condizioni indispensabili» per il successo dell'intervento. Viene richiesta una due diligence approfondita, volta a valutare le modalità più efficaci per assicurare una corretta e sostenibile allocazione dei relativi rischi e delle responsabilità. Questo passaggio sottolinea come il progetto sia ancora in una fase embrionale, interamente da definire e strutturare.

Il perimetro dell'intervento e le condizioni abilitanti

Il Consiglio di Presidenza di Federacciai ha conferito ad Antonio Gozzi il mandato di trasmettere questa manifestazione di interesse agli enti competenti.

L'obiettivo primario è il rilancio degli impianti che non sono stati interessati dal blocco dell’area a caldo, disposto dalle autorità giudiziarie. La cordata italiana, che include diversi produttori di primo livello, ha espresso la propria disponibilità a rilevare le aree a freddo di Taranto e gli stabilimenti situati a Genova, Novi Ligure e Racconigi, ovvero quelle sezioni che non saranno soggette a chiusura entro il mese di ottobre.

L’intera iniziativa, tuttavia, rimane strettamente subordinata alla verifica di una serie di condizioni ritenute indispensabili per garantire la sostenibilità economica e industriale dell’intervento. Federacciai ha ribadito che l'attuale fase non costituisce ancora un'offerta di acquisizione, ma piuttosto una manifestazione di interesse vincolata all'accertamento di specifiche «condizioni abilitanti» da concordare e verificare congiuntamente al Governo.

La possibilità di adesione al progetto è inoltre estesa, con la porta aperta all’ingresso di ulteriori imprese nei prossimi giorni.

La newco come strumento strategico

La comunicazione inviata da Federacciai rimarca l'importanza di strutturare un progetto condiviso tra tutte le aziende interessate, con una valutazione meticolosa dei rischi e delle responsabilità connesse. La creazione di una newco si configura come lo strumento strategico individuato per concretizzare l'operazione, prevedendo una partecipazione diretta o indiretta delle società coinvolte. La richiesta di due diligence è cruciale per definire i dettagli operativi e per accertare la piena fattibilità dell'intervento proposto.

Il percorso delineato da Federacciai si caratterizza quindi come una fase preliminare, in cui la cautela e la verifica approfondita delle condizioni rappresentano elementi centrali e irrinunciabili.

Questa manifestazione di interesse si inserisce nel più ampio contesto di una potenziale cordata italiana per il rilancio degli impianti ex Ilva, con la chiara finalità di assicurare una gestione sostenibile e una condivisione equa delle attività produttive future.