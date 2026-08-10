Il consiglio di amministrazione di CrediFriuli ha approvato i risultati del primo semestre 2026, che si è chiuso con un utile netto di 14,5 milioni di euro. Questo dato significativo evidenzia la solida performance della banca nel periodo. Il patrimonio netto ha raggiunto i 280 milioni di euro, mentre il Cet1 si è attestato a un robusto 33,93%, confermando l'elevata capitalizzazione dell'istituto. Le masse amministrate hanno mostrato una crescita dinamica, salendo a 3,9 miliardi di euro, con un incremento di circa il 7,1% rispetto a giugno 2025.

Anche gli impieghi sono aumentati, raggiungendo 1,3 miliardi (+3,6%), e la raccolta totale ha superato i 2,58 miliardi, segnando un aumento dell'8,9%.

Crescita di nuovi clienti e focus sui giovani

Il semestre ha visto un notevole afflusso di nuova clientela, con l'apertura di ben 1.600 nuovi conti correnti. Un aspetto particolarmente incoraggiante è la composizione dei nuovi soci: il 45% di coloro che hanno aderito a CrediFriuli nel periodo ha meno di 35 anni, indicando una forte attrattiva verso le generazioni più giovani. La raccolta diretta ha registrato un incremento del 7,60% rispetto al 30 giugno 2025, mentre la raccolta indiretta ha segnato un'espansione ancora più marcata, con un +12,07%.

Questo risultato è stato trainato in modo significativo dalla crescita del risparmio gestito, che ha visto un aumento del 13,50%, sottolineando la fiducia dei clienti nelle soluzioni di investimento proposte.

Eccellenza nel comparto assicurativo e solidità strategica

Nel comparto assicurativo, CrediFriuli si è distinta come una delle top performer per produzione, posizionandosi all'undicesimo posto su 110 Bcc all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Questo successo è testimoniato dai 2,4 milioni di euro di nuovi premi sottoscritti. Parallelamente, si è osservata una crescita nel comparto vita finanziario (+6,24%) e nella previdenza complementare (+12,45%), settori chiave per la protezione e la pianificazione futura dei clienti.

Il direttore generale, Gilberto Noacco, ha commentato i risultati, evidenziando come “la crescita registrata nel semestre sia il risultato di un modello di banca che coniuga sviluppo e prudenza”. Ha inoltre sottolineato l'impegno nel “sostenere gli investimenti delle imprese e i progetti delle famiglie”, mantenendo al contempo una “elevata qualità del credito”, con un rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi netti pari ad appena lo 0,15%. Noacco ha concluso affermando che “la solidità patrimoniale ci permette di affrontare con serenità le sfide future e di continuare a creare valore”.

CrediFriuli: parte integrante del Gruppo Iccrea

CrediFriuli opera come parte integrante del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, una vasta realtà che aggrega numerose banche di credito cooperativo su scala nazionale.

Il gruppo si impegna a fornire una gamma completa di servizi bancari, finanziari e assicurativi, rivolti sia ai soci che alla clientela. La sua missione è focalizzata sullo sviluppo locale e sul sostegno attivo delle comunità di riferimento, riaffermando i valori della cooperazione e della vicinanza al territorio.