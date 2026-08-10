Il consiglio di amministrazione di CrediFriuli ha approvato i positivi risultati relativi al primo semestre 2026. L’istituto ha chiuso il periodo con un utile netto di 14,5 milioni di euro, un patrimonio netto di 280 milioni e un solido indice Cet 1 pari al 33,93%. Nel semestre, le masse amministrate hanno raggiunto i 3,9 miliardi di euro, registrando una crescita significativa di circa il 7,1% rispetto a giugno 2025.

Anche gli impieghi hanno mostrato un andamento favorevole, salendo a 1,3 miliardi di euro con un incremento del 3,6%. La raccolta totale ha superato i 2,58 miliardi di euro, segnando un aumento dell’8,9%.

L’attenzione verso la clientela si riflette nell’apertura di 1.600 nuovi conti correnti nei primi sei mesi dell’anno, con una notevole percentuale del 45% di nuovi soci acquisiti nel periodo che ha meno di 35 anni, evidenziando un rinnovato interesse delle giovani generazioni.

Performance finanziarie e settori chiave in crescita

Analizzando i dettagli, la raccolta diretta è aumentata del 7,60%, mentre quella indiretta ha registrato una crescita ancora più marcata del 12,07%. Quest’ultima è stata trainata in particolare dal risparmio gestito, che ha visto un incremento del 13,50%. Nel comparto assicurativo, CrediFriuli si è distinta posizionandosi tra le migliori banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per produzione, raggiungendo l’undicesima posizione su 110 Bcc, con 2,4 milioni di euro di nuovi premi sottoscritti.

Risultati incoraggianti sono stati ottenuti anche nel comparto vita finanziario, con un aumento del 6,24%, e nella previdenza complementare, che ha segnato un +12,45%. Il direttore generale Gilberto Noacco ha sottolineato che «la crescita del semestre è il risultato di un modello di banca che coniuga sviluppo e prudenza, con un rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi netti pari allo 0,15%», confermando la solidità della gestione.

CrediFriuli: radicamento territoriale e prospettive future

CrediFriuli opera come banca di credito cooperativo nella regione Friuli Venezia Giulia, offrendo una gamma completa di servizi bancari e finanziari a famiglie, imprese e soci. L’istituto si distingue per la sua forte attenzione allo sviluppo locale e per il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, come chiaramente evidenziato dalla percentuale di nuovi soci under 35 acquisiti nel semestre.

La banca continua a rafforzare la propria presenza strategica nei settori assicurativo e previdenziale, confermando una strategia di crescita sostenibile e prudente che ha caratterizzato la sua operatività negli ultimi anni. Questo approccio mira a consolidare il ruolo di CrediFriuli come punto di riferimento per il territorio e per i suoi membri.