Nel primo semestre del 2026, il sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che include i porti di Venezia e Chioggia, ha movimentato un volume totale di 12,7 milioni di tonnellate. Venezia ha mostrato una sostanziale stabilità nei traffici, con un leggero incremento dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Chioggia, sebbene con volumi più contenuti, ha registrato una crescita significativa del 14%, raggiungendo 470.318 tonnellate, pari a un aumento di 57.883 tonnellate rispetto al primo semestre 2025.

Analizzando i singoli comparti, le rinfuse liquide, interamente gestite a Venezia, hanno segnato una diminuzione dell'11%, un calo connesso a dinamiche di livello nazionale.

Di contro, le rinfuse solide hanno mostrato una marcata crescita complessiva, superando i 4,3 milioni di tonnellate. Questo incremento è stato trainato dai prodotti agribulk (cereali, granaglie e mangimi), che a Porto Marghera hanno superato 1,2 milioni di tonnellate. Anche i prodotti metallurgici a Venezia hanno registrato un aumento del 13,9%, raggiungendo 1.136.143 tonnellate. Il settore di minerali, cementi e calci ha visto un'intermediazione di 1.172.901 tonnellate a Venezia, con un incremento del 6,7%, una crescita legata anche al completamento di progetti del PNRR.

Chioggia: dinamiche e crescita del comparto container

A Chioggia, le dinamiche dei traffici si sono presentate differenti rispetto a Venezia.

Le rinfuse solide hanno subito un calo del 5,9%, ma questa diminuzione è stata ampiamente bilanciata dalla significativa crescita delle merci varie in colli, che hanno registrato un notevole aumento del 42%. Il comparto containerizzato ha evidenziato un segnale decisamente positivo: nel semestre sono stati movimentati 264.069 TEU, con un incremento del 4,6% (+11.627 TEU). La crescita dei container pieni, in particolare, è stata del 9,2%, un dato che sottolinea la funzione strategica del sistema portuale veneto nell'alimentare, attraverso l'import, il tessuto manifatturiero e produttivo della regione.

Dati annuali e andamento del settore crocieristico

Considerando un orizzonte temporale più ampio, nel periodo compreso tra aprile 2025 e marzo 2026, il porto di Venezia ha raggiunto una movimentazione annuale di oltre 25 milioni di tonnellate, segnando una crescita del 4,4% rispetto all'anno precedente.

L'intero sistema portuale veneto, includendo Chioggia, ha superato i 26 milioni di tonnellate intermediate nello stesso arco temporale. Le rinfuse solide hanno visto un incremento di 350 mila tonnellate nell'anno, mentre il comparto container ha quasi raggiunto i 540 mila TEU, con un aumento del 9,8%. La contrazione delle rinfuse liquide è proseguita, in linea con le attuali strategie energetiche nazionali. Per quanto riguarda il fronte crocieristico, sono stati registrati oltre 621 mila passeggeri nel periodo di riferimento. Venezia ha mostrato una crescita sostenuta dell'8,3% in questo settore, riuscendo a compensare il calo registrato a Chioggia.