Chi possiede immobili dovrà abituarsi a una modalità unica per assolvere un adempimento spesso sottovalutato ma importante: la dichiarazione IMU diventa esclusivamente telematica. La novità arriva dal Decreto correttivo Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 e in vigore dal giorno successivo, che interviene sulla disciplina dei tributi locali con l'obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti e uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale.

Cosa cambia davvero

Fino ad oggi la dichiarazione IMU poteva essere presentata in più modi: consegna a mano presso gli uffici comunali, spedizione tramite raccomandata, oppure trasmissione telematica.

Con la riforma, questa pluralità di canali viene meno: resterà attiva solo la modalità digitale. L'obiettivo, come indicato nel provvedimento, è ridurre le differenze operative tra i vari Comuni italiani e rendere più semplice per gli enti locali l'acquisizione delle informazioni sugli immobili.

Va precisato che la scadenza resta quella già nota: la dichiarazione va trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile, oppure si è verificata una variazione rilevante ai fini del calcolo dell'imposta. Su questo fronte, quindi, nessuna sorpresa per i contribuenti.

Chi deve presentarla (e chi no)

È importante ricordare che la dichiarazione IMU non è un obbligo generalizzato per tutti i proprietari di casa.

Va presentata solo quando il Comune non è in grado di conoscere autonomamente, attraverso le proprie banche dati, situazioni rilevanti come esenzioni, riduzioni o cambiamenti che incidono sull'imposta dovuta. Chi possiede un'abitazione principale o un immobile locato a canone concordato, ad esempio, è generalmente esonerato, perché queste informazioni sono già accessibili ai Comuni tramite l'Anagrafe Tributaria.

Diverso il discorso per chi rientra in casistiche particolari: comodati d'uso a parenti di primo grado, immobili inagibili, unità occupate abusivamente con relativa denuncia presentata. In questi casi la dichiarazione resta un passaggio necessario per ottenere sconti o esenzioni sull'imposta.

Un modello unico anche per le agevolazioni

Un altro elemento della riforma riguarda l'uniformità del modello: lo stesso documento digitale dovrà servire sia per la dichiarazione ordinaria sia per attestare i requisiti necessari a ottenere specifiche agevolazioni ed esenzioni. Fino a oggi, infatti, le procedure potevano variare non poco da un Comune all'altro, generando confusione soprattutto per chi possiede immobili in più territori.

La transizione: cosa fare nel frattempo

Un dettaglio pratico da non sottovalutare: le modalità tecniche per l'invio telematico dovranno essere definite con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo confronto con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Fino a quel momento, restano validi i modelli attualmente in uso, approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023, che già consentono comunque la trasmissione in via telematica.

In sostanza, chi deve presentare la dichiarazione IMU nei prossimi mesi può continuare a utilizzare gli strumenti già conosciuti, senza dover attendere il nuovo provvedimento attuativo.

Cosa resta invariato

Va sottolineato un aspetto spesso frainteso: la dichiarazione, una volta presentata correttamente, mantiene validità anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano ulteriori variazioni rilevanti sulla situazione dell'immobile. Non si tratta quindi di un adempimento da ripetere ogni anno, salvo le eccezioni previste per specifiche categorie di enti, per i quali la presentazione resta annuale.