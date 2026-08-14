L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha pubblicato il Rapporto mondiale sulle tendenze dell’occupazione giovanile (GET Youth), delineando un quadro di crescente difficoltà per i giovani nel mercato del lavoro globale. Nel 2025, il tasso globale di disoccupazione giovanile è salito al 12,4 per cento, coinvolgendo 67 milioni di persone, un aumento rispetto al 12,3 per cento del 2023. Contestualmente, il tasso dei NEET (giovani non occupati, non in istruzione né formazione) ha raggiunto il 20 per cento, pari a 257 milioni di giovani, con 9 milioni in più rispetto al periodo precedente.

Trasformazione del mercato del lavoro e impatto dell'IA

Si osserva una diminuzione delle occupazioni tradizionali che fungevano da porta d'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani. Queste includono lavori d'ufficio e amministrativi, professioni nei servizi e nelle vendite, ruoli manifatturieri e alcune professioni tecniche. Al contrario, la domanda è in crescita per le professioni tecniche ad alta intensità di conoscenza in settori come la scienza, la salute e l'ingegneria.

Un elemento cruciale di questa trasformazione è l'intelligenza artificiale (IA). Le stime indicano che il 6,1 per cento dei posti di lavoro occupati da giovani tra i 15 e i 29 anni è fortemente esposto ai cambiamenti legati all'IA.

Questo dato solleva preoccupazioni sull'accessibilità dei primi impieghi per i giovani.

Rischi e sfide future per l'occupazione giovanile

L'intelligenza artificiale e l'automazione potrebbero accentuare le difficoltà occupazionali dei giovani, specialmente per chi cerca il primo impiego in occupazioni ad alta specializzazione. Il rapporto sottolinea come l'impatto effettivo di queste tecnologie resti da monitorare con attenzione, ma evidenzia la necessità di strategie adeguate per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ne deriveranno per il futuro dell'occupazione giovanile.