Le Marche si preparano a una crescita del Pil stimata al +0,7% per il 2026, un dato che include anche il capoluogo Ancona. Questa previsione, elaborata da Cer per Confesercenti, colloca la regione al di sotto della media nazionale, attesa a +0,9%, e di quella del Centro Italia, fissata a +1%. A livello nazionale, la classifica per incremento del Pil vede il Trentino Alto Adige in testa con un +1,5%, seguito da Lazio e Toscana, entrambe con un +1,2%.

Tra i capoluoghi, Bolzano si posiziona al vertice con una crescita del Pil stimata all'1,8%, mentre Roma e Milano seguono con un +1,6%.

Sul fronte dell'inflazione, Ancona si distingue per un indice dei prezzi tra i più bassi a livello nazionale, previsto al 2,1%, a fronte di una media italiana di circa il 2,9%. I valori più elevati per l'inflazione si registrano a Reggio Calabria (+4,3%), Napoli (+3,5%), Bolzano e Roma (entrambe +3,4%).

Analisi Economica: Bilancio 2025 e Prospettive Future

Un'analisi precedente della Banca d'Italia sull'economia delle Marche per il 2025 aveva evidenziato una crescita del Pil regionale del +0,5%, in linea con la media nazionale. L'anno ha mostrato segnali di ripresa, trainati dal settore manifatturiero e dall'edilizia. Tuttavia, il commercio internazionale ha registrato un calo delle esportazioni marchigiane del 7,6%, in netta controtendenza rispetto alla crescita nazionale del 3,3%.

Il settore manifatturiero si conferma un pilastro dell'economia regionale, generando il 25% della ricchezza complessiva, un livello paragonabile a quello del Veneto e superato solo dall'Emilia-Romagna (27%). Si osserva una progressiva crescita della dimensione media delle imprese, passata da 7,7 a 8,3 addetti, con una diminuzione dei lavoratori nelle micro-imprese a favore di aziende più strutturate. Dal punto di vista finanziario, il 71% delle imprese marchigiane ha chiuso il bilancio in utile o in pareggio, mantenendo elevate scorte di denaro. La regione sta inoltre affrontando una rivoluzione tecnologica: un'impresa su quattro (25%) utilizza stabilmente sistemi di intelligenza artificiale, supportata da investimenti in tecnologie avanzate (45% delle ditte) e dagli incentivi statali per la digitalizzazione.

Edilizia, Trasporti e Mercato Immobiliare

Accanto all'industria, l'edilizia e i trasporti emergono come motori significativi. Nel settore dei servizi, l'attività è stata generalmente contenuta, ma i dati dei trasporti spiccano: i porti di Ancona e Falconara Marittima hanno movimentato oltre 9,6 milioni di tonnellate di merci, con un incremento dell'1,6%.

Segnali positivi provengono anche dal mercato immobiliare. Negli ultimi cinque anni, i prezzi delle case nelle Marche sono aumentati del 3,2%, concentrandosi nelle aree urbane e nei comuni non turistici, con un conseguente aumento degli affitti (+2,2%). Il boom del settore edile è strettamente legato all'avanzamento dei lavori pubblici del PNRR e ai cantieri per la ricostruzione post-terremoto del 2016.

Questa spinta si riflette positivamente sulle famiglie: i redditi sono aumentati a un ritmo superiore alla media italiana e le compravendite di case hanno registrato un incremento complessivo del 3,9%.

Alfredo Bardozzetti, responsabile della divisione analisi della Banca d'Italia, ha evidenziato che i primi due mesi dell'anno hanno mostrato chiari segnali di ripresa, ma a marzo l'impulso si è attenuato a causa del conflitto nel Golfo Persico. Le esportazioni del primo trimestre, pur positive, sono state influenzate dal comparto della nautica, mentre il mercato del lavoro si è stabilizzato. Bardozzetti ha concluso che l'attuale è una fase di attesa: la stabilizzazione dei prezzi energetici e la riduzione dell'incertezza sono condizioni favorevoli per una ripresa economica.