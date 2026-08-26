L'economia degli Stati Uniti ha registrato una crescita dell'1,5% nel secondo trimestre del 2026. Questo dato, emerso dalla seconda stima del Prodotto interno lordo (Pil), conferma la rilevazione iniziale diffusa nel mese di luglio e indica un chiaro rallentamento rispetto al 2,1% dei primi tre mesi dell'anno. Nonostante questa decelerazione complessiva, i consumi interni hanno mostrato una notevole resilienza, fungendo da pilastro fondamentale per il mantenimento dell'attività economica nazionale.

Andamento del Pil e la forza dei consumi interni

Il tasso di crescita dell'1,5% registrato tra aprile e giugno 2026 segna una moderazione significativa rispetto al più robusto 2,1% osservato nel periodo gennaio-marzo. La seconda valutazione del Pil, pubblicata il 26 agosto, ha mantenuto invariata la stima precedente, fornendo un quadro stabile ma meno dinamico dell'andamento economico statunitense. Un elemento cruciale e distintivo di questa dinamica trimestrale è stato il consumo interno, riconosciuto come il motore principale dell'economia americana, rappresentando circa il 70% dell'attività economica totale del paese.

I dati economici più recenti evidenziano un robusto aumento del 3,4% su base annua per la spesa dei consumatori, un netto e incoraggiante incremento rispetto al modesto 0,5% registrato nel trimestre precedente.

Questa solida performance della domanda interna ha giocato un ruolo essenziale nel mitigare l'impatto di altri fattori che hanno contribuito al rallentamento generale del Pil, dimostrando una notevole capacità di tenuta e adattamento da parte delle famiglie e dei consumatori americani, nonostante il contesto economico più sfidante.

Importazioni in crescita e investimenti strategici

Il rallentamento della crescita economica complessiva è stato parzialmente attribuito all'incremento delle importazioni, che nel secondo trimestre sono aumentate in modo significativo del 12,5% su base annua. Le importazioni, per la loro natura, vengono sottratte dal calcolo del Pil in quanto non rappresentano produzione interna, e hanno avuto un impatto negativo quantificabile in 1,64 punti percentuali sulla crescita complessiva.

Questo aumento è stato in parte guidato da un'impennata nelle spedizioni di chip per computer e altri componenti tecnologici essenziali, strettamente legati agli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Parallelamente, gli investimenti delle imprese hanno mostrato un andamento positivo e promettente, beneficiando proprio del dinamismo e dell'espansione del settore dell'intelligenza artificiale (AI). Questo suggerisce una chiara riallocazione delle risorse e un focus strategico verso settori ad alta tecnologia, capaci di generare valore aggiunto, nonostante le sfide macroeconomiche più ampie. La presente analisi si basa sulla seconda delle tre revisioni trimestrali del Pil; la stima finale e definitiva è attesa per il 30 settembre, e fornirà un quadro completo e consolidato dell'andamento economico del periodo in esame.