Edileco ha ufficialmente avviato il percorso per la definizione di un accordo di ristrutturazione del debito, un passo reso possibile dal via libera del Tribunale di Aosta. Il decreto, emesso il 18 agosto 2026, concede alla cooperativa un termine iniziale di sessanta giorni, prorogabile per ulteriori sessanta, per presentare lo strumento di regolazione della crisi. Contestualmente, sono state disposte misure protettive essenziali per salvaguardare il patrimonio aziendale e garantire la prosecuzione delle trattative con i creditori. In questo contesto, Manuela Viotto è stata nominata commissario giudiziale.

Il Piano di Ristrutturazione e le Cause della Crisi

La crisi che ha colpito Edileco è stata principalmente determinata da una brusca contrazione del mercato edile, conseguenza diretta della fine del Superbonus. Questo scenario ha portato a un dimezzamento del fatturato aziendale, rendendo necessaria una profonda riorganizzazione. Il nuovo piano di ristrutturazione si fonda su due pilastri principali: la dismissione di beni di proprietà della cooperativa e l’apporto di nuova finanza, derivante dalla vendita di beni messi a disposizione direttamente dai soci. Per il previsto saldo e stralcio, la manovra richiede un importo superiore a 1,4 milioni di euro. Le prospettive sono incoraggianti: sono già pervenute proposte irrevocabili di acquisto su beni della cooperativa e dei soci per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere quota 2 milioni di euro entro i prossimi sessanta giorni.

L'obiettivo strategico per il 2026 è il consolidamento dell'azienda e il rafforzamento del patrimonio, superando le necessità di cassa previste dalla manovra, al fine di assicurare una solida stabilità e sicurezza operativa per il futuro.

La Composizione Negoziata della Crisi: Uno Strumento Strategico

Il percorso intrapreso da Edileco si inserisce nel quadro della composizione negoziata della crisi, uno strumento innovativo introdotto dal Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 14/2019). Questa procedura è stata concepita per offrire alle imprese in difficoltà un'opportunità di negoziare con i propri creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente, evitando così scenari più traumatici sia sul piano societario che occupazionale.

Edileco aveva già avviato questa procedura in autunno, ottenendo in quella fase misure protettive iniziali. La cooperativa, con sede a Nus, in Valle d’Aosta, è un attore significativo nel settore dell’edilizia sostenibile e si trova ad affrontare un indebitamento complessivo stimato intorno ai sedici milioni di euro.

La composizione negoziata si rivela fondamentale poiché permette di sospendere le azioni esecutive individuali da parte dei creditori e di avviare trattative per la ristrutturazione del debito in un regime di continuità aziendale. L'obiettivo primario di questa strategia è la salvaguardia dell'attività d'impresa e, di conseguenza, la tutela dei posti di lavoro, elementi cruciali per il tessuto economico locale.