I mercati azionari europei hanno mostrato andamenti contrastati, in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Milano e Francoforte hanno chiuso in lieve rialzo (+0,15% entrambe), mentre Londra ha registrato un calo dello 0,17%. Parigi e Madrid hanno segnato un ribasso più marcato, pari allo 0,25%. I dati relativi all'inflazione di Italia e Germania sono stati diffusi in seconda lettura.

Andamento dei mercati e materie prime

I future statunitensi sono risultati positivi. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del greggio Wti è salito dell'1,06% a 84,07 dollari al barile.

Il gas naturale ha registrato un aumento del 3,17% a 60,6 euro al megawattora, in seguito alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump sul controllo dello stretto di Hormuz e le minacce all'Iran.

Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi decennali si è attestato a 78,6 punti. Il rendimento annuo dei titoli italiani è calato di 1,1 punti al 3,94%, quello tedesco di 0,3 punti al 3,15% e quello francese di 0,7 punti al 3,97%. Il dollaro si è mantenuto stabile a 1,15 euro e 1,35 sterline.

Performance settoriali e titoli principali

Tra i titoli, i produttori di semiconduttori hanno registrato rialzi: Soitec +3,4%, Asm +2,05% e Stm +1%. Il comparto automobilistico ha mostrato debolezza con Volkswagen in calo dell'1,3%, Porsche dell'1,87% e Stellantis dello 0,3%.

Il settore petrolifero ha chiuso in negativo: Bp ha perso lo 0,9%, TotalEnergies lo 0,85%, Shell lo 0,4% ed Eni lo 0,25%. Le banche hanno avuto andamenti differenziati: positive Bper (+0,46%), Mps (+0,4%), Mediobanca (+0,2%), Intesa (+0,15%) e Commerzbank (+0,1%); deboli invece Banco Bpm (-0,2%), Unicredit (-0,35%) e Bnp (-0,4%).

Contesto macroeconomico e dati dagli Stati Uniti

L'attesa per i dati sull'inflazione statunitense ha influenzato l'andamento dei mercati europei. Negli Stati Uniti, recenti dati macroeconomici hanno indicato un aumento dell'inflazione e una diminuzione della fiducia dei consumatori. Questi fattori hanno contribuito a una situazione di incertezza su Wall Street, con le principali borse americane che hanno mostrato andamenti contrastati.

Le quotazioni del Brent si sono mantenute poco mosse. I prezzi del gas sono risultati in calo in altre sessioni recenti, aggiungendo un ulteriore elemento di variabilità al panorama energetico globale.