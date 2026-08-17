Le principali borse europee hanno concluso la seduta del 17 agosto 2026 con un rallentamento generalizzato, fortemente influenzate dallo stallo nelle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Questa incertezza ha generato un clima di cautela tra gli investitori, portando la maggior parte dei listini a chiudere in negativo. Milano, in controtendenza rispetto al panorama continentale, ha limitato il suo rialzo allo 0,05%, mentre altre piazze finanziarie hanno ampliato le perdite: Francoforte ha registrato un calo dello 0,22%, Londra dello 0,3%, Madrid dello 0,75% e Parigi dello 0,67%.

Anche i mercati statunitensi hanno mostrato un andamento misto, con il Dow Jones in flessione dello 0,42% e il Nasdaq in crescita dello 0,17%.

Andamento dei principali indicatori finanziari

Nel panorama dei principali indicatori finanziari, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi ha segnato un incremento, raggiungendo i 78,9 punti. Il rendimento annuo dei titoli italiani è salito di 2,3 punti percentuali, attestandosi al 4%, mentre quello dei Bund tedeschi ha visto un aumento di 1,4 punti, arrivando al 3,21%. Anche i titoli francesi hanno registrato un rialzo di 1,7 punti, raggiungendo il 4,06%. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del greggio WTI si è mantenuto stabile a 82,36 dollari al barile, con una variazione minima del -0,04%.

Il gas naturale, al contrario, ha mostrato un incremento dello 0,67%, fissandosi a 61,79 euro al MWh. L'oro ha continuato la sua corsa, aumentando dello 0,5% e toccando i 4.420 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il mercato valutario, il dollaro statunitense si è indebolito, scambiando a 1,16 contro l'euro e a 1,35 contro la sterlina.

Performance settoriali e titoli principali

La giornata ha visto performance settoriali diversificate. Tra i titoli più brillanti, spiccano i produttori di semiconduttori: STM ha guadagnato un significativo 4,8%, Soitec il 4,06% e ASML il 2,6%. Questi rialzi sono stati alimentati da ipotesi di nuovi investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale, un trend che ha spinto anche Prysmian in crescita del 2,3%.

Nel comparto farmaceutico, Argenx ha registrato un'eccezionale impennata del 17,04% a seguito dell'annuncio dei risultati positivi delle sperimentazioni di un trattamento contro la miosite. Anche Sandoz ha beneficiato di un aumento del 3%, grazie all'avvio di una collaborazione strategica con Henlius sui biosimilari. Il settore automobilistico ha mostrato un andamento misto, con Ferrari in rialzo dell'1,22% e Stellantis in calo del 4%.

Il settore del lusso ha subito una giornata particolarmente difficile, chiudendo interamente in negativo. Le perdite hanno interessato Kering (-4,38%), Richemont (-3,45%), Moncler (-3,35%), Ferragamo (-2,55%), LVMH (-2,65%) e Cucinelli (-1,7%). I titoli petroliferi hanno mostrato una tendenza positiva, con Eni in crescita dello 0,65%, Shell dello 0,4% e TotalEnergies dello 0,25%, mentre BP ha registrato un calo dello 0,54%.

Nel comparto bancario, l'andamento è stato estremamente frammentato: BPER (+0,81%), Sabadell (+0,4%), Mediobanca (+0,35%) e MPS (+0,1%) hanno chiuso in positivo, mentre Intesa (-0,22%), Commerzbank (-0,4%), UniCredit (-0,57%) e Banco BPM (-0,73%) hanno segnato perdite.

Contesto di mercato e prospettive

Il contesto generale delle borse europee è stato caratterizzato da una persistente cautela degli investitori. L'attenzione è rimasta focalizzata sugli sviluppi in Medio Oriente e sulle potenziali ripercussioni che tali dinamiche potrebbero avere sui prezzi delle materie prime e sull'equilibrio dei mercati finanziari globali. Le sedute precedenti avevano già evidenziato una tendenza fiacca, con gli operatori di mercato in attesa di segnali più definiti dalle trattative internazionali e dalle evoluzioni geopolitiche che riguardano lo stretto di Hormuz, un'area di cruciale importanza strategica.