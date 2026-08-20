Le borse europee hanno aperto la giornata del 20 agosto 2026 mostrando un atteggiamento cauto e una generale debolezza, mentre gli operatori di mercato monitorano attentamente gli sviluppi geopolitici e i segnali economici globali. Tra le principali piazze finanziarie, Milano si distingue con un rialzo dello 0,37 per cento, in controtendenza rispetto a Londra che cede lo 0,25 per cento, Parigi in calo dello 0,1 per cento e Francoforte che perde lo 0,36 per cento. La borsa di Madrid, invece, si mantiene sostanzialmente invariata, registrando un modesto +0,07 per cento.

Tensioni geopolitiche e impatto sul petrolio

Il clima sui mercati è fortemente influenzato dalle crescenti tensioni geopolitiche. L'attenzione è puntata in particolare sull'annuncio del presidente Donald Trump, che ha dichiarato l'intenzione di infliggere un "D-Day economico" all'Iran. Questa mossa ha riacceso le preoccupazioni nell'area strategica dello Stretto di Hormuz, contribuendo a un nuovo aumento del prezzo del petrolio. Il Brent, riferimento internazionale, è quotato a 91,5 dollari al barile, evidenziando la sensibilità del mercato alle dinamiche mediorientali.

Il settore auto in evidenza e i mercati asiatici

Nonostante la generale prudenza, alcuni settori mostrano segnali positivi. In particolare, il comparto automobilistico ha registrato acquisti significativi, trainato dalla performance di Michelin.

Il produttore di pneumatici ha guadagnato l'1,9 per cento dopo che gli analisti di JPMorgan hanno rivisto al rialzo il rating del titolo a “overweight”, indicando una prospettiva favorevole. Sul fronte asiatico, la mattinata è stata caratterizzata da andamenti contrastanti. Seul ha subito una forte battuta d'arresto, perdendo ben sei punti percentuali, principalmente a causa del calo dei titoli dei produttori di chip. A Shanghai, invece, ha fatto un debutto eccezionale il produttore di robot Unitree, le cui azioni sono letteralmente volate (+600%) nella prima giornata di contrattazioni, attirando l'attenzione degli investitori globali.

Piazza Affari: banche e rendimenti obbligazionari

A Piazza Affari, oltre al dinamismo del settore auto, l'attenzione degli operatori si concentra anche sul comparto bancario.

Notizie riguardanti possibili operazioni straordinarie stanno animando il dibattito, con particolare riferimento a Mps, che potrebbe valutare contromosse rispetto all'Opas di Intesa, ipotizzando una doppia offerta su Banca Generali e Banco Bpm. Sul fronte del debito pubblico, i rendimenti dei titoli di Stato italiani hanno mostrato un leggero calo. Il decennale italiano si attesta al 4,05 per cento, registrando una diminuzione di due punti base rispetto alla chiusura della seduta precedente, un segnale di parziale allentamento della pressione sui bond sovrani.

In sintesi, la giornata sui mercati finanziari è caratterizzata da una persistente volatilità e da una marcata prudenza degli investitori, che continuano a monitorare con attenzione le evoluzioni delle tensioni internazionali e le loro ripercussioni sui prezzi delle materie prime e sui principali driver macroeconomici.