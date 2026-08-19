L’inflazione annua dell’Eurozona è salita al 2,9% a luglio, confermando la stima flash diffusa da Eurostat il 31 luglio. A giugno il tasso era stato del 2,8%.

I dati nell’Unione Europea

Nell’Unione Europea l’inflazione è cresciuta al 3%, rispetto al 2,9% registrato a giugno.

I tassi annui più bassi sono stati rilevati in Svezia, allo 0,3%, nella Repubblica Ceca, all’1,3%, e in Danimarca e Ungheria, entrambe all’1,6%.

I livelli più elevati sono stati invece registrati in Romania, con l’8,2%, seguita dalla Lituania con il 5,4% e da Cipro e Bulgaria, entrambe al 4,4%.

L’Italia

In Italia l’inflazione a luglio si è attestata al 2,9%, in calo rispetto al 3% registrato nel mese di giugno.