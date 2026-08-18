Il 18 agosto 2026 ha segnato un momento cruciale per il futuro degli stabilimenti ex Ilva, con la presentazione ufficiale di una manifestazione di interesse da parte di Federacciai, la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. Questa iniziativa, che era stata anticipata nei giorni precedenti, mira a delineare un percorso per il rilancio industriale di asset strategici nel panorama siderurgico nazionale. La proposta di Federacciai non è un'azione isolata, ma il frutto di un ampio consenso e di una visione condivisa all'interno del settore: è stata infatti sottoscritta, oltre che dalla Federazione stessa, da un consorzio di ben quattordici imprese associate, rappresentando una significativa espressione dell'imprenditoria italiana nel comparto.

Tra le aziende che hanno aderito a questa importante iniziativa figurano nomi di spicco del settore siderurgico: ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (parte del Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin e Rubiera Special Steel. La loro adesione sottolinea la volontà collettiva di contribuire attivamente alla ripartenza e alla valorizzazione di una parte fondamentale del patrimonio industriale italiano.

Il perimetro dell'intervento per gli impianti ex Ilva

La manifestazione di interesse presentata da Federacciai si concentra specificamente sugli impianti ex Ilva che non rientrano nel perimetro del blocco dell'area a caldo, una misura disposta dalle autorità giudiziarie.

Questa distinzione è fondamentale e definisce chiaramente l'ambito dell'intervento proposto. Il Consiglio di Presidenza di Federacciai ha conferito un mandato esplicito al presidente Antonio Gozzi, incaricandolo di formalizzare e trasmettere agli enti competenti questa manifestazione di interesse. L'obiettivo primario è la ripresa operativa e il rilancio delle strutture produttive che non sono state interessate da provvedimenti di chiusura o limitazione.

Nello specifico, l'iniziativa si rivolge alle aree a freddo di Taranto, considerate strategiche per la produzione, e agli stabilimenti situati in altre importanti località industriali italiane: Genova, Novi Ligure e Racconigi. Questi siti rappresentano un asset cruciale per il futuro della siderurgia italiana e sono al centro del progetto di rilancio promosso dalla Federazione.

Condizioni abilitanti e prospettive future

È importante sottolineare che la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane ha precisato la natura di questa iniziativa: non si tratta ancora di una vera e propria offerta di acquisizione, ma piuttosto di un passo preliminare. Questa manifestazione di interesse è vincolata a una serie di condizioni che Federacciai considera indispensabili per garantire la sostenibilità economica e industriale di qualsiasi intervento di rilancio. La Federazione ha specificato che la verifica di queste "condizioni abilitanti" dovrà avvenire in stretta collaborazione e attraverso un confronto costruttivo con il Governo.

Il presidente Antonio Gozzi agirà in questa fase cruciale non a titolo personale, ma in nome e per conto di un gruppo consolidato di aziende che hanno già manifestato la loro disponibilità a partecipare attivamente al progetto.

Allo stesso tempo, la porta rimane aperta all'adesione di ulteriori imprese che potrebbero voler unirsi alla cordata nei prossimi giorni, rafforzando ulteriormente la base industriale e finanziaria dell'iniziativa per gli stabilimenti ex Ilva.