Philips ed Exor hanno aggiornato il loro accordo di collaborazione a lungo termine, consentendo alla holding italiana di incrementare la propria partecipazione nel capitale ordinario e nei diritti di voto di Philips fino al 22%, superando il precedente limite del 20%.

L'intesa prevede anche un ulteriore aumento della quota per Exor, previa approvazione del consiglio di sorveglianza di Philips. Gli assetti di governance restano invariati, con Exor che mantiene il diritto di nominare un membro del consiglio di sorveglianza. John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha ribadito: «Sosteniamo la strategia a lungo termine di Philips, basata su innovazione, creazione di valore ed esecuzione rigorosa.

Questo accordo riflette il nostro continuo impegno verso Philips come suo maggiore azionista».

La partecipazione attuale di Exor in Philips

La holding di investimento della famiglia Agnelli, Exor, ha recentemente rafforzato la propria posizione in Philips. Una comunicazione alla U.S. Security and Exchange Commission ha mostrato che la sua partecipazione è salita al 18,7%, dal precedente 17,51%. Exor si conferma così il principale investitore nella società olandese di tecnologia sanitaria.

La collaborazione è iniziata nell'agosto 2023, con l'acquisizione da parte di Exor di una quota iniziale del 15,1% in Philips. Questo investimento ha coinciso con un forte aumento delle azioni Philips ad Amsterdam, cresciute di quasi il 50% nell'anno successivo, anche grazie a un accordo con il governo statunitense sui dispositivi per l'apnea notturna.

Negli ultimi sei mesi, però, circa la metà di questi guadagni è svanita per le persistenti vendite deboli in Cina.

Governance e prospettive future

L'aggiornamento dell'accordo non altera la struttura di governance di Philips. Exor conserva il diritto di nominare un membro del consiglio di sorveglianza. La facoltà di aumentare la partecipazione fino al 22% garantisce alla holding italiana maggiore flessibilità e rafforza il suo ruolo di maggiore azionista.

Philips ha espresso apprezzamento per la fiducia degli investitori di lungo periodo che incrementano le proprie quote. L'intesa tra Exor e Philips segna un ulteriore passo nella loro collaborazione, mirando a sostenere la crescita e la strategia di innovazione di Philips nel settore della tecnologia sanitaria.