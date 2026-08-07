Le operazioni di bonifica e spegnimento dell’incendio boschivo che ha colpito il territorio toscano sono proseguite per tutta la notte, fino alla mattinata del 7 agosto 2026. La situazione più critica si registra a Firenzuola (Firenze), dove le fiamme hanno devastato circa 35 ettari di bosco in una zona caratterizzata da una aspra pendenza, mantenendo ancora attivi numerosi focolai.

Per fronteggiare l'emergenza, è stata prontamente attivata la procedura regionale del coordinamento assistito. Questa strategia prevede l'impiego di figure altamente specializzate sia nello spegnimento diretto sia nell'analisi approfondita dei parametri meteo, con l'obiettivo di fornire al direttore delle operazioni la migliore strategia per il contenimento efficace dell'incendio.

Sul fronte terrestre, un imponente dispositivo vede all'opera venti squadre di volontari antincendi boschivi e operai delle Unioni dei comuni, alcuni dei quali giunti anche da province limitrofe per supportare gli sforzi. Dall'alto, il lavoro è coadiuvato da due elicotteri regionali e un Canadair, che con i loro sganci d'acqua mirati supportano le squadre a terra. Parallelamente, una macchina movimento terra è impegnata nella riapertura di strade forestali, un'azione cruciale per permettere alle squadre di raggiungere anche le zone più impervie e alte dell'incendio e limitarne la diffusione, soprattutto in vista di un possibile rinforzo del vento atteso per l'ora di pranzo.

Situazione sotto controllo negli altri roghi in Toscana

Un quadro più rassicurante emerge invece per gli incendi sviluppatisi in altre località toscane. La situazione è stata posta sotto controllo a Radicofani (Siena), Suvereto (Livorno), Scansano (Grosseto) e Civitella Valdichiana (Arezzo). In queste aree, le fiamme hanno interessato prevalentemente incolti, oliveti e piccoli appezzamenti boschivi, senza raggiungere la complessità del rogo di Firenzuola.

Per garantire la massima sicurezza e prevenire nuove riaccensioni, in queste zone sarà assicurata la presenza costante di nuove squadre. Il loro compito sarà quello di proseguire la sorveglianza e il controllo di eventuali punti caldi, dove il fuoco potrebbe potenzialmente riaccendersi nel corso della giornata, mantenendo alta la guardia.

Il sistema regionale di prevenzione e intervento

Il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana si conferma un'infrastruttura operativa consolidata ed efficiente. Esso coordina un'ampia rete di interventi che include l'impegno fondamentale di squadre di volontari, l'esperienza degli operai forestali, l'agilità degli elicotteri regionali e la potenza dei mezzi aerei nazionali come i Canadair.

Le procedure di coordinamento assistito e l'impiego sinergico di mezzi terrestri e aerei rappresentano elementi cardine e ben rodati nella gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi sul territorio regionale, dimostrando la capacità di risposta della struttura in situazioni di crisi.