Il consiglio di presidenza di Federacciai ha deliberato il 10 agosto 2026 di conferire al presidente Antonio Gozzi il mandato di trasmettere agli enti competenti una manifestazione di interesse per l'ex Ilva. L'iniziativa è promossa per conto di un gruppo di aziende già interessate e di altre che potrebbero aggregarsi nei prossimi giorni. La manifestazione è strettamente subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti, considerate necessarie per consentire un intervento industriale efficace sulla questione dell'ex Ilva.

Verifica delle condizioni e dialogo con il Governo

Il consiglio di presidenza ha inoltre incaricato Antonio Gozzi di verificare con il governo l'esistenza di tali condizioni. Questa mossa si inserisce nel quadro delle possibili soluzioni per il futuro industriale dello stabilimento ex Ilva, da tempo al centro dell'attenzione di numerosi soggetti economici e istituzionali.

Il ruolo di Federacciai nel settore siderurgico italiano

Federacciai è l'associazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane. La sua missione include la tutela degli interessi delle aziende associate, la promozione della competitività del settore e lo sviluppo sostenibile dell'industria siderurgica in Italia. Federacciai svolge anche un'importante attività di rappresentanza istituzionale, dialogando con le autorità nazionali ed europee su temi strategici per il comparto.

La decisione di Federacciai di avviare una manifestazione di interesse per l'ex Ilva costituisce un passo formale e significativo. Questo atto potrebbe coinvolgere ulteriori aziende nei prossimi giorni. L'avanzamento dell'iniziativa rimane, tuttavia, strettamente legato alla verificazione positiva delle condizioni abilitanti, ritenute indispensabili per l'attuazione di un proficuo intervento industriale.