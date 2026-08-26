CATANZARO, 26 agosto 2026 – L'aumento ininterrotto del prezzo del gasolio sta mettendo a dura prova il settore dell'autotrasporto in Calabria. Fedralog, la Federazione autotrasporto e logistica, ha lanciato l'allarme, definendo la situazione «insostenibile» e rivolgendo un appello urgente al governo, alla Regione Calabria e all'intera rappresentanza politica regionale.

In una nota, Fedralog evidenzia come «ogni giorno si assiste a nuovi aumenti», mentre le imprese «continuano a sostenere costi sempre più elevati senza avere la possibilità di trasferirli immediatamente sulla committenza».

Mario Pansini, esponente dell'associazione, sottolinea la profonda stanchezza degli imprenditori, «sfiancati da anni di aumenti, difficoltà e margini sempre più ridotti». Pansini si interroga sulla mancanza di proteste, suggerendo che «forse dovremmo iniziare a preoccuparci proprio di questo. Il rischio è che l'autotrasportatore non abbia più neanche la forza di protestare e finisca per abbandonarsi al proprio destino».

Le sfide strutturali e il ricambio generazionale

Pansini chiarisce che per l'autotrasportatore professionale, che recupera le accise, «la riduzione alla pompa non rappresenta lo stesso vantaggio riconosciuto all'automobilista». Infatti, «quello che si paga in meno si traduce in un minor recupero domani».

Anche se il credito d'imposta potrà essere una «boccata d'ossigeno», non risolve un «problema strutturale» che affligge il settore.

Un'altra grave emergenza riguarda il ricambio generazionale. «Tra qualche anno chi guiderà i camion? Stiamo perdendo conducenti e non stiamo creando le condizioni affinché una nuova generazione scelga questa professione». La Calabria, in particolare, rischia di pagare il prezzo più alto a causa della sua posizione geografica, che «impone centinaia di chilometri per raggiungere i principali mercati e nodi logistici nazionali».

Appello per un futuro sostenibile

Fedralog conclude il suo appello con una richiesta chiara: «Non chiediamo assistenzialismo, chiediamo di poter continuare a lavorare e di poter immaginare un futuro per le nostre aziende.

Non vogliamo essere tenuti in vita artificialmente passando da un bonus all'altro. Vogliamo tornare nelle condizioni di poter vivere del nostro lavoro».

La gravità della situazione è accentuata dai dati sui prezzi del carburante. Il prezzo medio del gasolio self in Calabria si attesta a circa 2,128 €/l, superando la media nazionale di circa 2,107 €/l. In alcune province, come Catanzaro, si registrano punte fino a 2,295 €/l, con valori che in Calabria raggiungono i 2,2 €/l, a fronte di una media nazionale intorno ai 2,1 €/l.