Gli automobilisti italiani che si apprestano a mettersi in viaggio per le attese vacanze di Ferragosto 2026 si trovano a fronteggiare una realtà economica non indifferente: un marcato aumento dei prezzi dei carburanti. Un'analisi approfondita ha rivelato che il costo per riempire il serbatoio di gasolio ha registrato un incremento considerevole, pari al 27,6%, se confrontato con lo stesso periodo dell'anno precedente, il 2025. Questo rincaro si verifica nonostante le misure di contenimento, come il taglio delle accise, disposte dal governo. In termini pratici, per ogni pieno di diesel, gli automobilisti devono sostenere una spesa aggiuntiva di ben 22,55 euro, un onere non trascurabile per il bilancio familiare.

La benzina non è da meno e si conferma come il secondo carburante più colpito dagli aumenti su base annua. Attualmente, un litro di "verde" costa quasi il 17% in più rispetto al periodo di Ferragosto dello scorso anno, traducendosi in un aggravio di 14,3 euro per ogni rifornimento completo. Anche i proprietari di veicoli alimentati a gas devono fare i conti con listini alla pompa più elevati: il metano ha visto i suoi prezzi salire del 12,1%, mentre il GPL, pur mantenendo la posizione di carburante meno rincarato tra i principali, registra comunque un aumento del 7,2% rispetto all'anno precedente. Questi dati delineano un quadro di costi crescenti che impattano direttamente sulle spese di viaggio degli italiani.

Il peso dei rincari sui viaggiatori e le richieste di intervento politico

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha espresso viva preoccupazione per la situazione, sottolineando che "gli italiani che nelle prossime ore si metteranno in viaggio in auto lungo strade e autostrade della nostra Penisola dovranno fare i conti con un Ferragosto salato sul fronte dei rifornimenti". Melluso ha inoltre evidenziato come la situazione in Medio Oriente continui a esercitare una pressione significativa sui prezzi, gravando "come un macigno sulle tasche dei consumatori". Secondo il presidente, gli interventi finora adottati dalle istituzioni non sono stati sufficienti a scongiurare una vera e propria stangata sugli automobilisti.

Per questo motivo, Assoutenti ha rivolto un appello al governo, chiedendo l'adozione di misure più incisive volte a calmierare sia i listini dei carburanti sia le bollette energetiche. La proposta include il reperimento delle risorse necessarie attraverso una tassazione mirata sui profitti record registrati da società petrolifere, energetiche, bancarie e assicurative, al fine di alleggerire il carico sui cittadini.

L'impatto economico complessivo dell'estate sui bilanci familiari

Il quadro dei rincari estivi è ulteriormente aggravato da una stima diffusa da Codacons, la quale indica che nei mesi di luglio e agosto 2026 l'aumento dei prezzi dei carburanti ha comportato una spesa aggiuntiva complessiva di circa 1,08 miliardi di euro per l'intera platea degli automobilisti italiani. L'associazione ha messo in luce come questo incremento dei listini alla pompa incida in maniera particolarmente gravosa sulle famiglie che si trovano ad affrontare i viaggi estivi, contribuendo ad aggravare in modo significativo il bilancio delle vacanze per un vasto numero di cittadini. Si configura, dunque, un'estate all'insegna di costi elevati per chi si sposta in auto, con ripercussioni dirette sul potere d'acquisto e sulla pianificazione delle ferie.