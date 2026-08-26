La Filcom Confasl Basilicata ha avanzato una richiesta formale per la convocazione, entro il mese di settembre, di un tavolo regionale permanente sull’energia. L’iniziativa, indirizzata direttamente alla Presidenza della Regione, si propone di riunire un ampio spettro di attori chiave: istituzioni locali, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, le principali aziende energetiche operanti sul territorio, l’Arera e l’Anci Basilicata. L’obiettivo primario è affrontare in maniera strutturale e preventiva il delicato tema dei rincari energetici che, secondo le proiezioni del sindacato, potrebbero impattare in modo significativo su famiglie e piccole imprese con l’imminente arrivo della stagione autunnale.

L'urgenza dei rincari e l'impatto sui settori produttivi

Nel comunicato diffuso dalla Filcom Confasl, il segretario generale, Donato Rosa, ha espresso forte preoccupazione, evidenziando come “l’autunno si avvicina e con esso il rischio di nuovi rincari dell’energia che potrebbero pesare fortemente su famiglie e piccole imprese”. Le stime riportate nel documento sindacale delineano aumenti rilevanti della spesa energetica, con conseguenze particolarmente gravose per settori vitali dell’economia locale quali il commercio, l’artigianato, la ristorazione e il turismo. Rosa ha enfaticamente dichiarato che “non siamo di fronte a un problema astratto. Il caro energia rischia di colpire direttamente il reddito delle famiglie e la tenuta stessa delle piccole attività produttive”.

La Basilicata, pur essendo una regione produttrice di energia, si trova a dover gestire questa apparente contraddizione. Il sindacato sostiene che questa ricchezza territoriale debba tradursi in un beneficio concreto e tangibile per i suoi cittadini. È pertanto ritenuto fondamentale intervenire con misure proattive, prima che i rincari si manifestino concretamente nelle bollette, evitando così l’adozione di soluzioni temporanee e privilegiando l’implementazione di strategie più stabili e durature.

Le proposte per una gestione equa dell'energia

La Filcom Confasl ha delineato una serie di proposte concrete volte a mitigare l’impatto del caro energia. Tra queste, spiccano la messa in sicurezza e il potenziamento del bonus gas, l’estensione delle compensazioni già previste anche alla componente elettrica, e la valutazione di un allargamento a livello regionale dei contributi diretti che sono stati sperimentati con successo in Val d’Agri.

Un’altra proposta chiave riguarda l’ampliamento della Zona franca energetica, estendendone i benefici non solo alle grandi realtà ma anche alle utenze domestiche e alle microimprese, per garantire una maggiore equità.

Per le attività economiche più esposte e vulnerabili, il sindacato richiede l’introduzione di strumenti specifici come la rateizzazione agevolata delle bollette e l’istituzione di crediti d’imposta regionali. A ciò si aggiunge la sollecitazione per maggiori incentivi destinati all’efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e alla promozione delle comunità energetiche, soluzioni che mirano a una maggiore autonomia e sostenibilità.

Il segretario generale Rosa ha ribadito l’esperienza pregressa della Basilicata, che ha già dimostrato la capacità di trasformare la propria condizione di territorio estrattivo in un vantaggio per la popolazione. Tuttavia, è imperativo, secondo il sindacato, correggere le criticità attuali e strutturare una misura stabile, più ampia e, soprattutto, più equa. “Chi vive accanto ai pozzi non può pagare l’energia come se i pozzi non esistessero”, ha concluso Rosa, sottolineando l’importanza di un principio di giustizia territoriale nell’accesso e nel costo dell’energia.