Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha assegnato 213,8 milioni di euro agli atenei del Friuli Venezia Giulia per l'anno accademico 2024. L'annuncio, diffuso l'8 agosto 2026, riguarda la ripartizione di fondi destinati a sostenere le attività didattiche e di ricerca dell'Università di Trieste, dell'Università di Udine e della Sissa di Trieste.

Nel dettaglio, l'Università di Trieste riceverà 97,8 milioni di euro, l'Università di Udine 86,8 milioni e la Sissa di Trieste 29,2 milioni. Queste risorse rientrano nella quota ordinaria del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per il sistema universitario statale e sono cruciali per il potenziamento delle istituzioni accademiche regionali.

Criteri di ripartizione e destinazione dei fondi

L'assegnazione dei fondi segue i criteri stabiliti dal MUR, che prevedono la distribuzione delle risorse basandosi su parametri quali il numero di studenti, la qualità della ricerca e l'offerta formativa. Il finanziamento ordinario rappresenta la principale fonte di sostegno economico per le università pubbliche italiane, consentendo loro di operare e svilupparsi.

L'Università di Trieste e l'Università di Udine sono i due principali atenei della regione, con un'ampia offerta didattica e di ricerca. La Sissa di Trieste, invece, è un istituto di alta formazione e ricerca scientifica, specializzato in settori avanzati.

Il ruolo del MUR e del Fondo di finanziamento ordinario

Il Ministero dell'Università e della Ricerca è l'ente responsabile della programmazione e del finanziamento delle università pubbliche in Italia. Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) costituisce lo strumento principale attraverso cui il MUR supporta le attività istituzionali degli atenei statali, inclusa la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti.

La ripartizione annuale del FFO tiene conto di indicatori quantitativi e qualitativi. L'obiettivo è garantire un sostegno equo e mirato alle diverse realtà universitarie presenti sul territorio nazionale, promuovendo l'eccellenza e l'efficienza nel sistema accademico.