La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), il principale strumento di sostegno economico per le università statali. Questo provvedimento assegna agli atenei del Friuli Venezia Giulia un totale di 213,8 milioni di euro per il 2026. Tale cifra si mantiene stabile rispetto all’anno precedente e segna una crescita del 21,4% in confronto al 2019, confermando il rafforzamento degli investimenti nel sistema universitario regionale.

Nel dettaglio, i fondi sono così distribuiti: l’Università di Trieste riceverà 97,8 milioni di euro, all’Università di Udine sono destinati circa 86,8 milioni, mentre la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) beneficerà di 29,2 milioni. La ministra Bernini ha sottolineato l'importanza di tale impegno: “Con il Ffo continuiamo ad aumentare le risorse per le università italiane e del Fvg. Un impegno che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti”.

Il Fondo di finanziamento ordinario: obiettivi e risorse

Il Fondo di finanziamento ordinario è il pilastro del sostegno pubblico per le università statali italiane, essenziale per il loro funzionamento, la didattica, la ricerca e il personale accademico.

Per il 2026, il fondo nazionale ammonta a 9,415 miliardi di euro, registrando un incremento di 25,6 milioni rispetto al 2025 e una crescita complessiva del 26% dal 2019.

Bernini ha inoltre evidenziato una visione strategica più ampia: “Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese”. L'obiettivo è dunque non solo aumentare le risorse, ma anche ottimizzarne l'impiego per massimizzare l'impatto.

Sostegno al diritto allo studio e sviluppo regionale

Il Friuli Venezia Giulia si distingue per l'adozione di linee guida specifiche per il diritto allo studio universitario, aggiornate costantemente per garantire accesso e supporto agli studenti degli atenei regionali. Queste misure mirano a ridurre le barriere economiche e a promuovere l'inclusione, favorendo la partecipazione alle attività universitarie e migliorando la qualità dell'offerta formativa sul territorio.

Grazie ai finanziamenti assegnati, le università del Friuli Venezia Giulia dispongono di risorse fondamentali per sviluppare progetti di ricerca innovativi, rafforzare l'eccellenza didattica e ampliare i servizi offerti agli studenti.

Questo si allinea perfettamente con le strategie regionali volte a promuovere il diritto allo studio e a valorizzare il capitale umano, contribuendo attivamente alla crescita culturale ed economica della regione.