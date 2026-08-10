Clessidra Factoring ha annunciato un significativo aumento degli impieghi, raggiungendo 3,26 miliardi di euro nel primo semestre 2026. La società ha registrato una notevole crescita dell'utile netto, pari al 45% rispetto all'anno precedente. Questi risultati evidenziano un solido trend positivo per l'azienda, specializzata nella gestione e anticipazione dei crediti commerciali.

Risultati finanziari primo semestre 2026

Nel dettaglio, Clessidra Factoring ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 10,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,5 milioni del primo semestre 2025.

Gli impieghi hanno toccato i 3,26 miliardi di euro, superando i 2,24 miliardi dell'anno precedente. Il margine intermediazione è aumentato del 23%, attestandosi a 22,9 milioni di euro rispetto ai 18,7 milioni del 2025. Andrea Clamer, AD e presidente, ha dichiarato: "I risultati ottenuti confermano la validità del modello di business e la capacità di rispondere alle esigenze delle imprese italiane".

Ruolo e servizi di Clessidra Factoring

Clessidra Factoring opera nella gestione e nell'acquisto di crediti commerciali, rivolgendosi a imprese e fornitori della pubblica amministrazione. L'azienda offre soluzioni di factoring (pro soluto e pro solvendo) che consentono ai clienti di ottenere liquidità immediata tramite la cessione dei crediti vantati verso terzi.

Il factoring è uno strumento finanziario strategico per migliorare la gestione del capitale circolante e ridurre i tempi di incasso delle fatture, cruciali per la stabilità e la crescita aziendale.

La crescita degli impieghi e dell'utile netto nel primo semestre 2026 conferma il trend positivo per Clessidra Factoring. L'azienda rafforza la propria presenza nel mercato italiano dei servizi finanziari dedicati alle imprese, consolidando la sua posizione di rilievo.