Il Friuli Venezia Giulia ha conquistato il terzo posto ex aequo tra le regioni italiane per presenze turistiche nei mesi di luglio e agosto. I dati, pubblicati il 13 agosto 2026, confermano una crescita strutturale del turismo nella regione, come evidenziato dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha parlato di “risultati lusinghieri e inequivocabili”. Nel solo mese di luglio, il Friuli Venezia Giulia ha registrato un notevole aumento del 7,8% nelle presenze turistiche e un incremento del 9,8% negli arrivi, posizionandosi a pari merito con la Calabria, dietro Piemonte e Marche.

Le previsioni per l'occupazione delle camere per agosto e l'inizio di settembre sono altrettanto positive, con un tasso di saturazione Ota del 62,7%, che colloca la regione al quinto posto a livello nazionale, dopo la provincia di Trento, Sardegna, Veneto e Sicilia. Tra il primo gennaio e il 15 luglio, le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia hanno totalizzato oltre 5 milioni di pernottamenti. Un elemento distintivo è la forte incidenza dei turisti stranieri, che rappresentano circa il 60% dei visitatori e tendono a prolungare il loro soggiorno. I flussi turistici si sono distribuiti omogeneamente sul territorio: la costa ha attratto 2,4 milioni di presenze, le città capoluogo 1,2 milioni, la montagna 740 mila e il resto della regione, inclusi borghi e città Unesco, circa 700 mila presenze.

I fattori chiave della crescita turistica

Questa significativa crescita del turismo è il risultato di diverse strategie e fattori favorevoli. L'assessore Bini ha citato l'espansione dei collegamenti da e per il Trieste Airport, il costante miglioramento in quantità e qualità dell'offerta ricettiva, l'impatto catalizzatore dei grandi eventi e lo sviluppo del turismo lento e outdoor. Un ulteriore vantaggio competitivo è rappresentato dal fattore economico, che vede il Friuli Venezia Giulia come una meta ancora molto competitiva per il suo rapporto qualità-prezzo. Per consolidare e rafforzare ulteriormente questo trend, la regione intende agire attraverso il nuovo Codice regionale del commercio e del turismo, favorendo la nascita di nuove imprese e potenziando le infrastrutture turistiche.

Tasso di saturazione: Friuli Venezia Giulia oltre la media

Il tasso di saturazione Ota per il Friuli Venezia Giulia si attesta al 53,7%, un valore superiore alla media nazionale del 51,2%. Questo dato posiziona la regione tra le prime in Italia per la percentuale di posti letto occupati tramite le Agenzie di Viaggio Online, superata solo da Veneto, Emilia-Romagna, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano. A livello nazionale, l'Italia conferma la sua leadership nelle classifiche europee del turismo per l'estate 2026, registrando tassi di saturazione superiori a quelli di Spagna (42,8%) e Francia (32,9%).