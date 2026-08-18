Nella giornata del 18 agosto 2026, Piazza Affari ha evidenziato una marcata debolezza, con l'indice principale Ftse Mib che ha registrato un calo dello 0,41%, attestandosi a 53.365 punti. L'andamento si è manifestato a circa mezz'ora dall'apertura delle contrattazioni negli Stati Uniti, in una seduta caratterizzata da prese di beneficio, in particolare su titoli chiave come Stm e Prysmian.

Il contesto di mercato ha visto lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi mantenere una notevole stabilità a 80 punti. Parallelamente, il rendimento annuo dei titoli di Stato italiani ha mostrato un incremento di 4,4 punti percentuali, raggiungendo il 4,06%, mentre quello dei titoli tedeschi è salito di 3,6 punti, arrivando al 3,26%.

Questi movimenti sui rendimenti hanno contribuito a delineare un quadro di cautela.

Rispetto alla chiusura invariata della seduta precedente, la giornata è stata segnata da significative prese di beneficio. In particolare, Stm ha subito una flessione del 5,56% e Prysmian un calo del 2,9%. Entrambi i titoli avevano precedentemente registrato importanti guadagni, spinti dagli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale e dei data center. Altre flessioni significative hanno riguardato Avio (-2,3%), Buzzi (-1,43%) e Fineco (-1,34%), contribuendo al calo generale.

Andamento dei principali titoli e movimenti settoriali

Sul fronte dei rialzi, la seduta ha mostrato un'inversione di tendenza rispetto alla giornata precedente, con alcuni titoli che hanno saputo distinguersi positivamente.

Nexi si è affermata come la migliore tra le blue chip, con un incremento dell'1,6%. A seguire, Eni ha registrato un solido guadagno dell'1,5%, beneficiando della quotazione del greggio Usa che ha superato gli 85 dollari al barile. Anche Snam ha chiuso in territorio positivo, con un aumento dell'1,12%.

Nel lusso, Moncler ha rimbalzato dello 0,76%, mentre Brunello Cucinelli ha perso lo 0,32% e Ferragamo è rimasta quasi invariata (+0,27%). Le principali banche hanno mostrato un andamento misto: Intesa Sanpaolo (+0,54%), Mediobanca (+0,24%) e Mps (+0,05%) in rialzo, mentre Banco Bpm (-0,27%) e Unicredit (-0,76%) hanno chiuso in calo, riflettendo incertezza nel comparto.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, si sono distinti in positivo Gas Plus (+2,03%), Reply (+1,96%) e Rai Way (+1,92%).

Al contrario, hanno registrato cali significativi Eurotech, che ha perso il 7,3%, e Gabetti, in flessione del 6,15%, evidenziando una volatilità maggiore in questo segmento di mercato.

Contesto di mercato e fattori influenzanti

La seduta odierna ha rappresentato un chiaro esempio di inversione dei ruoli rispetto alla giornata precedente, con i titoli che avevano trainato i rialzi ora oggetto di prese di beneficio e viceversa. Questo fenomeno ha riguardato in particolare Stm e Prysmian, che nei giorni scorsi avevano capitalizzato l'interesse degli investitori verso settori innovativi come l'intelligenza artificiale e i data center. Il mercato ha risentito della stabilità dello spread e delle dinamiche sui rendimenti dei titoli di Stato, fattori che continuano a influenzare l'andamento complessivo di Piazza Affari.