Il prezzo del gas ha registrato un'apertura stabile sul mercato di Amsterdam, riconosciuto come il principale e più influente punto di riferimento per l'Europa. Nella mattinata del 25 agosto 2026, il future sul metano con consegna prevista per il mese di settembre ha aperto le contrattazioni attestandosi a un valore di 68,2 euro al Megawattora. Questa quotazione iniziale si è mantenuta calma, senza evidenziare fluttuazioni significative o repentine variazioni rispetto ai valori attesi, segnalando una certa tranquillità nel mercato all'avvio della giornata.

Contesto europeo e dinamiche dei prezzi del gas

La stabilità osservata nella quotazione del gas ad Amsterdam si inserisce in un più ampio e complesso contesto europeo, attualmente caratterizzato da una crescente e diffusa attenzione verso lo stato delle riserve di gas. I dati più recenti disponibili indicano che il prezzo di un Megawattora di gas naturale sul mercato olandese si attesta ora intorno ai 68,5 euro. Questo valore non solo riflette un aumento del 4% rispetto ai livelli precedenti, ma rappresenta anche il picco più alto raggiunto negli ultimi tre anni e mezzo per quanto concerne le consegne programmate per il mese successivo. Tale incremento sottolinea le tensioni sottostanti che influenzano il mercato energetico continentale, nonostante l'apertura stabile del future a breve termine.

Stato delle riserve e fattori di pressione sul mercato

Un elemento cruciale che alimenta le preoccupazioni è lo stato attuale delle riserve di gas nei siti di stoccaggio europei, che risultano essere al 62% della loro capacità totale. Questo dato è particolarmente significativo e merita attenzione, in quanto rappresenta il livello più basso registrato dal 2009 per questo specifico periodo dell'anno. Una tale condizione di stoccaggio, inferiore alla media storica, è accompagnata da forti e crescenti preoccupazioni per possibili e ulteriori aumenti dei prezzi nel prossimo futuro. Queste pressioni al rialzo sono alimentate da una combinazione di fattori geopolitici ed operativi. Tra questi, spiccano la perdurante situazione di conflitto in Medio Oriente, che continua a perturbare le forniture globali di gas, e le limitazioni nelle consegne dalla Norvegia, dovute a necessari lavori di manutenzione che riducono temporaneamente la capacità di trasporto.

La situazione desta particolare allarme in Germania, il principale consumatore di energia in Europa, dove i livelli di stoccaggio del gas si aggirano intorno alla metà della capacità complessiva. Anche in Belgio, le riserve non hanno ancora raggiunto la metà della capacità totale, sebbene la sua posizione sia leggermente diversa. Il Belgio, infatti, dispone di una capacità di stoccaggio relativamente più contenuta rispetto ad altri paesi europei e beneficia di collegamenti diretti tramite gasdotti con il Regno Unito e la Norvegia. Inoltre, il paese è strategicamente dotato di un terminale per il Gas Naturale Liquefatto (GNL) situato a Zeebrugge. Questi elementi strutturali contribuiscono a una minore dipendenza del Belgio dalle sole riserve invernali e a una maggiore diversificazione delle sue fonti di approvvigionamento energetico, offrendo una certa resilienza in un contesto di mercato volatile.