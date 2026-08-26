I future sul gas naturale in Europa, sul mercato Ttf olandese, hanno mostrato forte volatilità il 26 agosto 2026. Il prezzo ha superato i 66 euro al megawattora, con -0,75% in serata, toccando massimi da oltre tre anni rispetto ai 29 euro di inizio anno. L'andamento altalenante è stato influenzato dai timori di escalation del conflitto in Ucraina e dal rischio di chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il commercio globale di GNL, accrescendo l’incertezza sui mercati.

Stoccaggio e dinamiche di mercato

Al 24 agosto 2026, i livelli di stoccaggio del gas nell’UE erano al 62,99%, inferiori alla media quinquennale del 79%.

Germania (51%) e Paesi Bassi (44,3%) mostrano scorte più basse, con ripercussioni sugli approvvigionamenti invernali.

La domanda di gas nell’UE è inferiore del 15-20% rispetto al 2021. La riduzione delle scorte, tuttavia, potrebbe comportare una maggiore dipendenza dalle importazioni di GNL, specialmente in caso di inverno rigido. La competizione per l’acquisto con i paesi asiatici si è intensificata, anche per le difficoltà di transito nello Stretto di Hormuz, che veicola quasi un quinto del commercio mondiale di GNL.

Regolamentazione e impatto sui consumatori

Il Consiglio dell’UE ha adottato nel gennaio 2026 una regolamentazione che vieta le importazioni di gas russo (gasdotti e GNL) dal 18 marzo 2026, con periodi transitori per i contratti esistenti.

Entro la fine del 2027, tutte le importazioni dalla Russia cesseranno. L’impatto delle variazioni dei prezzi all’ingrosso sui consumatori varia: l’adeguamento può richiedere fino a un anno in Germania e Austria; pochi mesi in Italia, Francia e Spagna; è quasi immediato nei Paesi Bassi.

Il livello dei prezzi all’ingrosso del gas rimane un indicatore fondamentale per monitorare l’andamento dei costi energetici in Europa, tra incertezza geopolitica e scorte sotto la media stagionale.