Il prezzo del gas naturale ha registrato un nuovo e significativo aumento sulla piazza TTF di Amsterdam, superando nuovamente quota 62 euro al megawattora. I contratti future per il mese di settembre hanno toccato i 62,61 euro/MWh, evidenziando un incremento dell'1,93% e stabilendo un nuovo massimo dallo scorso 27 luglio. Questo rialzo è principalmente attribuibile alle persistenti tensioni geopolitiche nello stretto di Hormuz, un'area strategica cruciale per le forniture energetiche globali, e ai rischi connessi all'approvvigionamento di GNL.

Tensioni nello Stretto di Hormuz: minacce e incertezze sulle forniture

Le negoziazioni sul mercato del gas proseguono attivamente, senza interruzioni, fino al sabato. A influenzare pesantemente le quotazioni è lo stallo nei negoziati tra Iran e Oman riguardo alla sicurezza dello stretto di Hormuz. La situazione è ulteriormente aggravata dalle recenti dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha minacciato di "bombardare senza pietà" il sultanato dell'Oman qualora dovesse "mettersi di mezzo" nel conflitto in corso con l'Iran. Tale scenario alimenta una profonda e crescente incertezza sulle forniture di gas naturale liquefatto (GNL), rendendo lo stretto di Hormuz un punto nevralgico per la stabilità dei prezzi e la sicurezza energetica globale.

Contesto europeo: scorte, competizione e premio di rischio

In Europa, il prezzo del gas si mantiene stabilmente sopra i 60 euro al megawattora. Questa tenuta è sostenuta non solo dai già citati rischi geopolitici in Medio Oriente, ma anche da persistenti preoccupazioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti di GNL e, in particolare, al ritmo più lento del previsto nel riempimento degli stoccaggi europei in vista della prossima stagione invernale. Attualmente, i depositi di gas naturale nell'Unione Europea risultano pieni al 56%. Permangono, pertanto, serie preoccupazioni sulla reale possibilità di raggiungere i livelli di scorta prefissati prima dell'inizio del periodo di riscaldamento, fattore che contribuisce a sostenere le quotazioni.

La competizione globale tra i mercati asiatici ed europei per l'acquisto di GNL, unita al permanere di un significativo premio di rischio geopolitico che ormai caratterizza ampiamente i mercati energetici internazionali, contribuisce in maniera determinante a mantenere i prezzi del gas su livelli elevati. Sebbene il transito del primo carico di GNL dal Qatar attraverso lo stretto di Hormuz, dopo quasi tre settimane di blocco, abbia suggerito una parziale normalizzazione della situazione, i rischi di potenziali interruzioni delle forniture non sono stati del tutto eliminati. Questa persistente incertezza mantiene alta la cautela tra gli operatori di mercato e continua a esercitare una pressione al rialzo sui prezzi.