Il prezzo del gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam è sceso sotto i 64 euro. I contratti future sul mese di settembre si attestano a 63,24 euro, con diminuzione dello 0,65%. Questo calo si inserisce nel persistente blocco dello stretto di Hormuz. Il 24 luglio il prezzo aveva toccato i 64,53 euro.

L'andamento dei prezzi del gas è influenzato dalle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico. La chiusura dello stretto di Hormuz, mantenuta dall'Iran, ostacola il transito commerciale e i flussi di GNL dal Qatar, che risultano ritardati o dirottati.

Le difficoltà diplomatiche USA-Iran, con richiesta di risarcimenti economici da parte del presidente Donald Trump, aggravano la situazione, bloccando soluzioni rapide ai conflitti regionali.

Volatilità e Scorte Europee

Il contratto benchmark olandese TTF, riferimento per il mercato europeo, ha mostrato forte volatilità. L'11 agosto il prezzo si aggirava intorno ai 61 euro al megawattora (+0,6%), con picchi di 62,4 euro. La seduta precedente aveva registrato un balzo dell'8%. I contratti britannici hanno guadagnato terreno, avvicinandosi a 151,5 pence per therm.

Le scorte di gas europee risultano inferiori alla media quinquennale. A metà agosto si attestano a meno del 57% della capacità, contro una media del 71%.

La carenza è dovuta alle ondate di calore estive, che hanno spinto i generatori elettrici a bruciare gas anziché stoccarlo.

Implicazioni di Mercato

La combinazione di blocco dello stretto di Hormuz e scorte inferiori alla media mantiene alta l'attenzione sul mercato europeo del gas. La volatilità dei prezzi e le incertezze sulle forniture sono cruciali per operatori e consumatori. Il valore attuale riflette un mercato ancora sensibile agli sviluppi geopolitici e alle dinamiche di approvvigionamento.

Il mercato del gas naturale europeo è strettamente legato a condizioni geopolitiche internazionali e livelli di stoccaggio stagionale. Questi fattori continueranno a influenzare l'andamento dei prezzi del gas nelle prossime settimane.