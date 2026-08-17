Il gas naturale ha registrato una lieve flessione, con i contratti future di settembre sulla piazza Ttf di Amsterdam che cedono lo 0,34%, attestandosi a 61,22 euro al megawattora. Nonostante il calo, il prezzo si mantiene sopra i 61 euro, sui massimi delle ultime tre settimane, pur restando inferiore al picco di 63,65 euro del 24 luglio.

Questa dinamica è influenzata dallo stallo nei negoziati sullo stretto di Hormuz, area strategica per il transito energetico. Pesa la tensione tra Iran e Oman, acuita dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump di “bombardare senza pietà” il sultanato qualora si dovesse “mettere di mezzo” nel conflitto con l’Iran.

Ciò contribuisce a un'elevata volatilità sui mercati.

Contesto geopolitico e quotazioni europee

I prezzi del gas sulla Ttf di Amsterdam sono un riferimento cruciale per il mercato europeo. Il valore di 61,22 euro al megawattora, seppur in lieve calo, riflette una fase di tensione legata agli sviluppi geopolitici nel Golfo Persico. Il picco di 63,65 euro del 24 luglio sottolinea la sensibilità delle quotazioni agli eventi regionali. Le azioni e dichiarazioni di Stati Uniti, Iran e Oman continuano a influenzare le aspettative e la formazione dei prezzi. Lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per il trasporto di gas e petrolio, rimane al centro dell'attenzione del mercato.

La Ttf di Amsterdam: hub strategico del gas

La Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam è un hub europeo primario per la negoziazione del gas naturale. Gestita da Gasunie Transport Services, facilita la compravendita tra operatori, garantendo trasparenza e liquidità. I prezzi stabiliti sulla Ttf sono benchmark per numerosi contratti di fornitura in Europa, influenzando direttamente i costi energetici di imprese e famiglie. La sua affermazione come punto di riferimento deriva dall'ampia accessibilità e dalla presenza di numerosi operatori internazionali. Le quotazioni sono attentamente monitorate da analisti e operatori per valutare l'andamento del mercato e le ripercussioni sui prezzi al dettaglio.