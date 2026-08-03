Il prezzo del gas ha registrato una significativa flessione sul mercato di Amsterdam, riconosciuto come il punto diriferimento per l'Europa. Il future sul metano con consegna a settembre ha concluso la seduta del 3 agosto 2026 in ribasso del 2,2%, attestandosi a 57,7 euro al Megawattora. Questa diminuzione odierna si inserisce in un contesto di forte volatilità dei prezzi energetici che ha caratterizzato il mercato nelle ultime settimane, evidenziando una dinamica di costante mutamento delle quotazioni.

Quotazioni elevate persistono nonostante il calo

Nonostante la contrazione registrata nella giornata odierna, le quotazioni del gas si mantengono su livelli elevati se confrontate con i valori dei mesi precedenti. Il contratto olandese TTF, che funge da principale benchmark europeo, ha mantenuto una posizione prossima ai 57,50 euro al Megawattora. Questo valore lo avvicina ai massimi degli ultimi quattro mesi, raggiunti verso la fine della scorsa settimana. Analogamente, anche il mercato britannico del gas ha mostrato quotazioni elevate, le più alte registrate da fine marzo, sottolineando una tendenza generale di prezzi sostenuti.

Tensioni geopolitiche e impatto sull'approvvigionamento energetico

Il mercato del gas europeo continua a essere profondamente influenzato dalle tensioni geopolitiche globali, in particolare per i rischi di approvvigionamento che gravano sui corridoi di transito mediorientali. Recenti minacce di blocchi navali, specialmente nelle aree del Mar Rosso e del Golfo Persico, hanno determinato un notevole innalzamento dei premi di rischio e dei costi assicurativi per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto (GNL). Sebbene il traffico navale prosegua sotto stretta sorveglianza, l'incremento dei rischi per la sicurezza ha generato costi aggiuntivi immediati per l'intero sistema del commercio via mare.

La vulnerabilità delle infrastrutture energetiche europee a potenziali interruzioni nel Golfo Persico è ulteriormente accentuata dalla significativa riduzione delle forniture russe via gasdotto avvenuta negli ultimi anni.

Le scorte sotterranee europee si attestano attualmente intorno al 40% della capacità complessiva. Le previsioni indicano che questi livelli potrebbero scendere a circa il 67% alla fine dell'estate, configurandosi come il livello più basso degli ultimi quattordici anni in vista dell'imminente stagione invernale. Questo scenario evidenzia una crescente e preoccupante pressione sui bilanci energetici del continente.

Prospettive future e la cruciale dipendenza dal GNL

Secondo le analisi di mercato più recenti, il prezzo del gas TTF potrebbe mantenersi intorno ai 60 euro al Megawattora nel terzo trimestre dell'anno e a 53 euro nel quarto trimestre.

Tuttavia, sono previsti possibili rialzi significativi qualora si verificassero ulteriori e prolungate interruzioni delle esportazioni dal Golfo Persico, un'eventualità che potrebbe alterare sensibilmente le dinamiche di mercato.

La dipendenza europea dalle forniture di gas naturale liquefatto via mare si conferma un elemento di cruciale importanza. Le utility continentali fanno ampio affidamento sui carichi flessibili di GNL per garantire il riempimento delle strutture di stoccaggio sotterranee in previsione della stagione di riscaldamento invernale. Qualsiasi prolungato reindirizzamento delle navi metaniere attorno al Capo di Buona Speranza, con conseguenti rotte più lunghe, manterrebbe elevati i costi di sbarco, aggiungendo ulteriore pressione sui prezzi finali e sulla stabilità del mercato.