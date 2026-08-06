Il prezzo del gas ha registrato un forte rialzo sul mercato di Amsterdam, il principale punto di riferimento per le quotazioni europee. Dopo diverse sedute consecutive in ribasso, il future sul metano con consegna a settembre ha segnato un incremento del 6,3%, attestandosi a 55,7 euro al Megawattora alla chiusura delle Borse del Vecchio continente. Questo segna una significativa inversione di tendenza per il mercato energetico.

L'andamento rialzista conferma la volatilità del settore. I dati di Amsterdam riaffermano il ruolo centrale di questa piazza nella determinazione dei prezzi del gas, con il contratto TTF quale principale riferimento.

Dinamiche di mercato e contesto geopolitico

Il future sul gas con consegna a settembre ha evidenziato un aumento marcato, portando il prezzo a 55,7 euro al Megawattora, in crescita del 6,3%. La variazione è stata rilevata dopo la chiusura delle principali Borse europee, a conferma della reattività del settore.

Il mercato di Amsterdam, tramite i contratti TTF, rimane il barometro delle quotazioni del gas in Europa. Il prezzo ha mostrato un ulteriore rialzo, spingendosi vicino ai 56 euro al Megawattora. Le tensioni geopolitiche, in particolare quelle legate allo Stretto di Hormuz, contribuiscono a mantenere alta l'attenzione degli operatori. Questo passaggio strategico è cruciale per le rotte di petroliere e navi LNG, influenzando prezzi e approvvigionamenti.

In questo contesto, un ulteriore rialzo dell’1,83% è stato registrato dai contratti TTF ad Amsterdam, con il prezzo attestatosi a 55,79 euro al Megawattora. Questo dato conferma la tendenza e sottolinea la profonda sensibilità del mercato alle variabili internazionali e alle rotte energetiche globali.